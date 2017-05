Migrants/Schengen: la Suède supprime les contrôles d’identité systématiques

La Suède a annoncé mardi la suppression des contrôles d’identité systématiques à sa frontière avec le Danemark, au sein de l’espace Schengen, mis en place en janvier 2016 pour endiguer l’afflux de réfugiés qui avaient traversé toute l’Europe.

Le gouvernement a décidé parallèlement de renforcer les moyens de la police et des Douanes pour surveiller cette frontière, ont indiqué lors d’une conférence de presse à Stockholm le ministre de l’Intérieur Anders Ygeman et la ministre des Infrastructures Anna Johansson. « Le gouvernement est d’avis que les contrôles aux frontières sont toujours nécessaires, et que leur étendue doit être accrue », a expliqué M. Ygeman.

Toutefois, la Suède va arrêter de vérifier systématiquement les papiers de tous ceux qui traversent le fin détroit entre la capitale danoise Copenhague et la troisième ville suédoise Malmö, ou entre Helsingør (nord-est du Danemark) et Helsingborg (sud-ouest de la Suède), a ajouté Mme Johansson.

Ces contrôles paraissaient de moins en moins justifiés depuis que le flux de demandeurs d’asile s’était progressivement tari, avec la multiplication des barrières à franchir pour les migrants depuis le Sud de l’Europe vers la Scandinavie. « Le résultat a été que le nombre de réfugiés a baissé de 80% », a souligné le ministre de l’Intérieur.

Après avoir accueilli 81.000 demandeurs d’asile en 2014 et 163.000 en 2015, la Suède a vu ce chiffre chuter à 29.000 en 2016, et en prévoit à peu près autant en 2017.

Les contrôles avaient compliqué la vie quotidienne des milliers de personnes habitant à Malmö et travaillant à Copenhague, ou inversement.