Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Annie Gaspard / Est-on obligé de rester dans une case? La réponse est clairement non pour Lou Doillon, fille du cinéaste Jacques Doillon et de la chanteuse Jane Birkin, dont la vie est habitée par des fantômes: celui de Serge Gainsbourg et celui de sa demi-sœur aînée Kate Barry disparue en 2013, qui s’accommode aujourd’hui