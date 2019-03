Elle vivait dans mes rêves d’enfance, ma Méditerranée. Aujourd’hui, elle peuple ma honte

J’étais, ma chère inconnue, la semaine dernière, à Pescara, dans les Abruzzes. La ville est située au bord de la Méditerranée, de l’Adriatique plus précisément, mais je n’ai pas eu le courage de m’approcher des plages. Peut-être afin que restent intactes les images de l’enfance. Non touchées par ce que cette mer-là symbolise aujourd’hui.

Jadis, et là je ne parle pas de mon enfance, on la traversait, la Méditerranée, on l’arpentait en long et en large, et sur ses flots les flux culturels voyageaient de l’Orient vers l’Occident et vice versa, enrichissant l’humain sur les deux rives. Elle était comme un grand bassin dans lequel tout le monde se baignait, et, s’y glissant, y laissait sa trace et son parfum.

Moi aussi, je m’y suis baigné, enfant. J’habitais alors non loin de Pescara, au pied du Gran Sasso, et, parfois, les dimanches, mon oncle Dino venait nous chercher avec sa petite Cinquecento blanche qui, ensuite, serpentait vers la côte. Sur le sable je construisais mes châteaux, et quand je piquais une tête dans les vagues, c’était, me dis-je aujourd’hui, comme si je traversais un miroir dans lequel trois ou quatre mille ans d’histoire me disaient bonjour.

Tout cela a mûri dans mes rêves, jusqu’à ce que le miroir se brise quand le premier corps, un jour, a été englouti par ma Méditerranée. Je ne parle pas de ces nageurs téméraires qui, s’aventurant trop loin, défiaient la mort, et parfois la mer les avalait. C’était un drame rare auquel je n’ai assisté qu’une seule fois. De loin. Mes parents ne me permettant pas de m’approcher de l’attroupement de baigneurs tentant de réanimer le noyé. Je me souviens que mon père m’a dit, ce jour-là, que la nature réclamait parfois son dû.

Mais désormais, les noyés sont livrés à la mer sans qu’elle les réclame. Par milliers chaque année. Et alors que tout le monde est accouru pour porter secours au nageur téméraire de mon enfance, on empêche aujourd’hui les sauveteurs d’approcher les corps qui se noient. Cela relève presque du délit, sauver de la noyade ceux et celles qui, ne sachant plus où vivre, se jettent dans la mer sur des embarcations de fortune.

L’Italie est devenue une lourde botte qui refoule dans la Méditerranée des hommes et des femmes, des enfants aussi, qui n’ont d’autre salut que de traverser la mer. Je dis Italie, mais c’est l’Europe entière qui est complice de ces noyades collectives faisant de ma Méditerranée le cimetière marin le plus cruel de l’histoire de l’humanité.

Alors que tout le monde devrait se précipiter dans les flots pour sauver ces vies, des politiques migratoires assassines inculquent dans nos cerveaux qu’un migrant mort vaut mieux qu’un réfugié vivant touchant nos plages. Nous en sommes arrivés là.

Tu comprends alors, ma chère inconnue, pourquoi je n’ai pas pu m’approcher du bord de mer à Pescara. J’ai eu honte. Honte de mon époque. Honte de mes semblables. Honte aussi d’assister inerme au massacre des innocents.

Jean Portante