Médecins sans frontières et Amnesty International: traitement inhumain des migrants

Ce vendredi matin, lors de la conférence de presse, Amnesty international et médecins sans frontières ont dénoncés les traitements inhumains et dégradants subis par les migrants depuis la fermeture de la route des balkans.

La fermeture de la route des Balkans début mars 2016 et la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie, le même mois, a entraîné une hausse stupéfiante de la violence commise par les forces de sécurité aux frontières à l’encontre des migrants qui continuent leur périple vers le nord à travers les Balkans. Ceux-ci sont contraints de vivre dans des conditions indignes ; loin d’être protégés, ils subissent de plein fouet l’application de mesures qui violent de manière flagrante le droit international et européen.

En mars 2016, l’accord est approuvé lors d’un Conseil européen par les États européens, dont le Luxembourg. Il visait principalement à faire cesser la traversée de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants de la Turquie vers la Grèce.

Un an après sa mise en œuvre, les dirigeants européens continuent pourtant régulièrement à saluer ses «résultats positifs», ses «progrès constants». Ce que les responsables de l’UE oublient de mentionner et refusent de reconnaître, ce sont les conséquences dévastatrices de cet accord sur les vies et la santé de milliers de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants bloqués sur les îles grecques et dans les Balkans.

« Ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais la volonté politique de respecter les lois mêmes que nous avons approuvées en Europe », poursuit le Dr Rony Zachariah, responsable de l’unité de recherche opérationnelle basée au Luxembourg.

Les conditions indignes et inhumaines d’accueil se sont par ailleurs accompagnées d’une hausse importante des violences à l’égard des migrants, particulièrement à la frontière serbo-hongroise. Après avoir construit la plus longue clôture de barbelés en Europe, la Hongrie a légalisé les renvois et refusé le droit de demander asile à plus de 19 000 personnes rien qu’au cours des six derniers mois de 2016.

« Un an après la fermeture officielle de la route des Balkans, les migrants sont exposés à des risques toujours plus grands, contraints de subir des traitements inhumains. Les droits humains fondamentaux ne sont clairement plus respectés au cœur même de l’Europe», explique Jovana Arsenijević, adjointe du chef de mission MSF en Serbie.

« Ces modifications de la loi violent gravement les obligations internationales et européennes de la Hongrie, d’autant plus qu’elles frappent également les enfants », a déclaré Júlia Iván, directrice de Amnesty International Hongrie. « Elles sont d’autant plus inacceptables qu’elles concernent des personnes qui fuient souvent la guerre et sont donc parmi les plus vulnérables au monde ».

« C’est pourquoi nous appelons le Luxembourg et l’Union européenne à agir contre ces violations graves des droits humains », a ajouté Stan Brabant, directeur d’Amnesty International Luxembourg. « Nous appelons également les autres Etats membres à ne pas renvoyer les demandeurs d’asile en Hongrie en vertu du règlement de Dublin car les conditions de détention dans les zones de transit y sont inhumaines et violent le droit européen ».

Communiqué de presse