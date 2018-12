L’incertitude du Brexit».

Ces derniers trimestres, ces mots ont été largement repris dans la recherche financière et la presse pour expliquer la dégradation de la confiance des entreprises et la faiblesse de la livre sterling.

La situation pourrait-elle être aussi incertaine que les analystes et les journalistes le laissent entendre?

Ces derniers jours, il est apparu que oui.

Après avoir annulé le vote prévu de l’accord sur le retrait de l’Union Européenne et avoir remporté le vote de confiance lancé par le Parti conservateur, la Première ministre Theresa May devra désormais tenter de sortir du labyrinthe du Brexit. La première ministre du Royaume-Uni va tenter une nouvelle fois d’arracher des concessions aux dirigeants des 27 mais ces derniers, assez naturellement, se montrent peu enclins à reprendre les discussions. Le Brexit leur a déjà pris beaucoup de temps et d’énergie, et l’UE pourrait désormais souhaiter s’attaquer à d’autres priorités: union bancaire, politique fiscale commune pour la zone euro, «gilets jaunes», succession d’Angela Merkel ou approbation du budget de l’Italie, les sujets ne manquent pas.

Dans ce contexte, il est peu vraisemblable que Theresa May parvienne à faire ratifier par Westminster l’accord sur le retrait avant les vacances parlementaires le 21 décembre. Et l’opposition à cet accord restant toujours aussi vive, le temps manquera pour dégager un consensus (même dans l’hypothèse de concessions modestes de l’UE) entre la rentrée parlementaire le 7 janvier et la date limite d’approbation fixée au 21 janvier.

En Grande-Bretagne, de nombreuses voix réclament un nouveau référendum pour sortir de l’impasse, mais il n’est pas du tout certain qu’un nouveau scrutin puisse changer la donne.

D’après whatukthinks.org, les intentions de vote (52% pour le maintien dans l’UE et 48% pour la sortie) sont strictement identiques à celles publiées la veille du référendum.

Pour ces différentes raisons, une demande de prolongation du délai prévu par l’Article 50 pourrait offrir un répit bienvenu.

Conclusion: le pays et le Parlement restent profondément divisés sur le Brexit. Cependant, il n’existe pas de solution alternative à l’accord sur le retrait négocié par Theresa May, et les dirigeants des 27 ne seront pas disposés à reprendre les négociations.

Le risque d’un Brexit sans accord a augmenté ces derniers jours, mais un Brexit «doux», comme prévu par cet accord, semble toujours l’option la plus vraisemblable.

Alan Mudie

Société Générale Bank & Trust