Plus de 45 ans après avoir passé son baccalauréat au Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette, le Président de la Chambre des Députés Mars Di Bartolomeo est retourné, le lundi 15 janvier, sur les lieux où il a passé ses études secondaires.

Il a été accueilli ce matin par le directeur Pascal Bermes et le directeur adjoint Rita Bohler et a pu faire une visite des bâtiments et d’un certain nombre de salles de classe et rencontrer des élèves.

Pendant presque deux heures, le Président de la Chambre des Députés a également eu un échange de vue intéressant avec 70 élèves de 2e. Les sujets abordés étaient par exemple le fonctionnement des pétitions, la vie publique et privée d’un homme politique, ainsi que des sujets d’actualité politique.

Communiqué