La légende australienne du tennis Margaret Court, dont les sorties homophobes ont suscité la consternation, n’assistera pas cette année à l’Open d’Australie, ont annoncé vendredi les organisateurs du tournoi.

Lauréate de 24 titres du Grand Chelem, un record absolu, l’ancienne joueuse de 75 ans, aujourd’hui pasteur a donné son nom au deuxième plus grand court du tournoi de Melbourne, la Margaret Court Arena. De nombreuses voix se sont élevées pour demander que ce terrain soit débaptisé, compte tenu du discours homophobe de Mme Court, dans un pays qui vient juste de légaliser le mariage gay. « En tant qu’ancienne championne, Margaret avait été invitée à l’Open d’Australie. Nous avons appris qu’elle ne viendrait pas cette année », ont déclaré à l’AFP les organisateurs du tournoi (15 au 28 janvier). Mme Court avait notamment assuré boycotter Qantas en raison du soutien du patron de la compagnie aérienne, Alan Joyce, au mariage homosexuel et estimé que le tennis était « plein de lesbiennes ». En plein débat sur le mariage pour tous, elle avait déclaré en mai sur une radio chrétienne australienne qu’elle n’avait rien « contre » les personnes gays mais qu’elle voulait les « aider à surmonter cela ». Elle avait ajouté que les enfants transgenres avaient un esprit corrompu, comparant le phénomène aux lavages de cerveau pratiqués en Allemagne nazie ou dans la Russie communiste. « C’est le diable… Mais c’est ce que Hitler a fait et c’est ce que le communisme a fait – contrôler l’esprit des enfants », avait déclaré Court en criant au « complot ». Elle s’était attirée les foudres d’une autre gloire du tennis, Martina Navratilova, elle-même homosexuelle, qui avait jugé les propos de Mme Court « malsains et dangereux ». Et certains avaient lancé des appels au boycott de la Margaret Court Arena. Mme Court a affirmé que la controverse n’était pas la raison pour laquelle elle ne se rendait pas cette année à Melbourne. « Je ne fuis pas les choses, je les affronte », a-t-elle déclaré vendredi au Herald Sun de Melbourne, affirmant qu’elle regarderait l’Open à la télévision dans sa maison de vacances, où elle s’adonnerait à son hobby, la pêche aux crabes.