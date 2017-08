En 2012, les talibans voulaient la tuer à son retour de l’école au Pakistan. Jeudi, Malala Yousafzai, prix Nobel de la Paix, s’est dite « ravie » d’aller à l’université d’Oxford, où elle vient d’être admise. « Tellement ravie d’aller à Oxford! Bravo à tous les bacheliers (A-Level au Royaume-Uni: NDLR), l’année la plus dure. Meilleurs voeux pour votre vie à venir », a écrit la jeune femme de 20 ans sur son compte Twitter suivi par plus de 776.000 abonnés.

Ce message était associé à une photo de l’acceptation de la prestigieuse université britannique: « Félicitations! Votre place à l’université d’Oxford en philosophie, politique et économie a été confirmée ». Malala était jusqu’à présent scolarisée dans un lycée de Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, où elle avait trouvé refuge avec sa famille en 2012 après avoir été très grièvement blessée par les talibans. Alors âgée de 15 ans, elle avait été touchée par balles à la tête et à l’épaule dans l’attaque contre le bus scolaire qui la ramenait de son école de Mingora, dans la vallée de Swat, au Pakistan. Depuis, elle est devenue une icône de la défense du droit des femmes à l’éducation et a été récompensée par le prix Nobel de la Paix en 2014. En juillet, elle a ouvert son compte Twitter lors de son dernier jour de lycée. Quitter l’école lui « laisse un goût doux-amer », avait-elle écrit dans une série de tweets. « Mon avenir m’enthousiasme mais… je sais que des millions de filles dans le monde sont déscolarisées et n’auront peut-être jamais l’occasion de finir leur études », avait-elle ajouté.

AFP