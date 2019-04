Le gouvernement letton a limogé vendredi Nils Usakovs, dirigeant du populaire parti Harmonie (pro-Kremlin), de son poste de maire de Riga pour « inconduite financière éhontée ».

Maire de Riga depuis 2009, M. Usakovs est à la tête d’Harmonie qui a remporté les législatives d’octobre, mais n’a pas été en mesure de créer une coalition et a été relégué dans l’opposition.

Le parti est soutenu surtout par la minorité russophone qui représente environ un quart de la population de cet État balte d’1,9 million d’habitants.

Le ministre du Développement régional, Juris Puce, a déclaré vendredi que M. Usakovs était coupable de « négligence grave et de grosse négligence systématique et d’inconduite financière éhontée ». En vertu de la loi, le ministre est responsable de la surveillance des municipalités et de leur fonctionnement. En cas de violations répétées, le ministère doit dissoudre le conseil municipal – ce qui conduit à des élections anticipées – ou limoger le maire.

M. Usakovs avait été brièvement interpellé en janvier dans le cadre d’une enquête anti-corruption portant sur un appel d’offres concernant l’achat de bus et de tramways polonais et tchèques pour l’entreprise de transports en commun Rigas Satiksme, qui appartient à la municipalité.

En décembre, six personnes, y compris le PDG de Rigas Satiksme Leons Bemhens, et un des hommes d’affaires les plus riches de Lettonie, Maris Martinsons, ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête.

Le ministre a déclaré que le conseil municipal avait voté il y a deux ans l’augmentation du capital de Rigas Satiksme de 28 millions d’euros, mais que « l’argent n’a pas été investi ». « C’était tout simplement gaspillé et n’est plus récupérable », a-t-il déclaré à l’AFP.

M. Usakovs a déclaré qu’il ferait appel de la décision du ministère devant un tribunal. « Je vais me battre, je resterai avec mes électeurs, quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré. Le maire adjoint Olegs Burovs le remplacera jusqu’à ce que l’affaire soit éclaircie.

M. Usakovs a également annoncé qu’il serait candidat au Parlement européen ce qui permettra de mobiliser les électeurs d’Harmonie. « M. Usakovs amènera ses partisans aux urnes, principalement des personnes âgées russophones qui seraient autrement restées à la maison », a déclaré à l’AFP le politologue Marcis Krastins.