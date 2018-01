Le président Emmanuel Macron a réclamé dimanche le soutien des citoyens européens pour « dessiner un grand projet » pour l’Europe, lors de ses voeux pour la nouvelle année où il a insisté sur l’importance du couple franco-allemand.

« Mes chers concitoyens européens, 2018 est une année toute particulière et j’aurai besoin cette année de vous », a-t-il déclaré. « J’ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen et j’ai besoin qu’ensemble nous ne cédions rien ni aux nationalistes ni aux sceptiques ». « Nous avons besoin de retrouver l’ambition européenne, de retrouver une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique parce que c’est bon pour nos peuples », a-t-il ajouté, assurant également que « l’Europe est bonne pour la France ».

« L’Europe peut devenir cette puissance économique, sociale, écologique et scientifique qui pourra faire face à la Chine, aux Etats-Unis, en portant ces valeurs qui nous ont faits, qui sont notre histoire commune », a-t-il encore déclaré, insistant sur l’importance du couple franco-allemand dans cette optique. « Je continuerai à travailler avec chacun de nos partenaires européens et tout particulièrement avec l’Allemagne.

Ce colloque intime avec nos amis allemands est la condition nécessaire à toute avancée européenne, elle n’exclut pas le dialogue avec tous nos autres partenaires mais elle est ce par quoi tout commence », a estimé le chef de l’Etat.

La chancelière allemande Angela Merkel, sortie affaiblie des dernières élections législatives, a elle aussi insisté sur le renforcement de la cohésion de l’Union européenne, selon le texte de son allocution de fin d’année rendu public samedi.

L’avenir de l’Allemagne est « lié de façon indissociable à l’avenir de l’Europe », a-t-elle souligné, rappelant que Berlin et Paris voulaient travailler ensemble pour préparer au mieux l’Europe aux défis de l’avenir.

Réactions politiques aux voeux d’Emmanuel Macron

Voici les premières réactions politiques aux voeux du Président de la République, Emmanuel Macron, prononcés dimanche à l’Elysée.

– Nicolas Bay, secrétaire général du FN: « On a assisté à un rabâchage de propos déjà tenus. Il y a une distorsion entre les propos et les actes. E. Macron parle de solidarité, mais on a en même temps une hausse de la CSG, une augmentation du forfait hospitalier, une hausse des tarifs du diesel. » (tweet)

– Gilles Platret, porte-parole des Républicains: « Le compte n’y est pas, M. Macron dans vos voeux anesthésiants trop souvent ponctués de « je veux » comminatoires. La grandeur de la France, c’est sa démocratie. Les Républicains la feront vivre en 2018 en dénonçant vos silences sur la laïcité, la fiscalité, le communautarisme… » (tweet)

– Florian Philippot, président des Patriotes: « Emmanuel Macron parle de « faire », il prétend « avoir fait » ce pourquoi il a été élu. Mais il ne s’agit pas de faire pour les plus riches, comme il le fait depuis mai dernier : il faut faire pour la France et les Français, dans leur multitude ! (…) La politique d’Emmanuel Macron n’est en réalité que la servile application des injonctions de Bruxelles, au service d’intérêts qui ne sont pas ceux des Français. En témoigne sa ridicule adresse aux « citoyens européens ». » (communiqué)

– Rachid Temal, coordinateur national du PS: « Long, trop sans doute. 2018 il écoutera et respectera ceux qui ne sont pas d’accord, pas vu en 2017 : élus, assos, syndicats » (tweet)

– Eric Coquerel, coordinateur du Parti de Gauche: « Les voeux de Emmanuel Macron auront été à l’image de ses premiers mois à l’Elysée : de belles paroles inverses aux actes accomplis. Où est la fraternité quand on a offert 9 Mds aux plus riches et baissé l’Apl des plus défavorisés ? ». (tweet)

– Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances: « Emmanuel Macron a adressé un message concret, juste et ambitieux, au plus près des besoins des Français. Avec Edouard Philippe, nous sommes déterminés à relever les défis qu’il a énoncés, pour créer + d’emploi et de richesses et rendre la France + forte et + solidaire. » (tweet)

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France: « Ce soir, Emmanuel Macron a célébré en paroles la Nation française et la Fraternité… Dommage que depuis son élection ses actes soient complètement contradictoires ! (…) L’Elysée avait entretenu un faux suspens quant à la nouveauté de ces voeux présidentiels. Au final, c’est bien la plus vielle des politiques qui règne derrière la jeunesse du président : le cynisme ». (communiqué)

Frédéric Lefebvre, délégué national d’Agir: « Nous saluons la priorité donnée ce soir à l’Humanisme et au réalisme. Nous avons retenu avec satisfaction son ambition pour l’Europe et sa volonté de consulter les citoyens avant les élections Européennes. (…) Les voeux du Président Macron étaient globalement très impliquants pour les citoyens. (…) Nous sommes en parfait accord avec cette nouvelle attitude politique ».