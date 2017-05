Luxmobil: lancement de la deuxième étape de l’enquête

Lors de la conférence de presse, ce mercredi 3 mai, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, a annoncé que la première partie de l’enquête sur la mobilité s’est terminé fin mars 2017 avec un bon taux de retour. Par conséquent, 20.000 personnes ont déjà répondu au questionnaire.

L’objectif de l’enquête est de développer une mobilité durable et de garantir une vue représentative du comportement des résidents, des frontaliers et des déplacements pour les régions et les communes au Luxembourg. En totalité, 40.000 ménages luxembourgeois et 45.000 frontaliers seront interrogés.

La deuxième partie vient d’être lancée fin avril. Ainsi, un nombre équivalent de personnes sera invité à participer à l’enquête. Les participants, qui sont sélectionnés par un tirage aléatoire, peuvent choisir de répondre par internet, téléphone ou par voie postale. En outre, le questionnaire est disponible en cinq langues, dont luxembourgeois, allemand, français, anglais et portugais.

Dans les ménages luxembourgeois sélectionnés, toutes les membres de la famille sont priés de participer contrairement aux ménages frontaliers où seule la personne invitée est priée de répondre au questionnaire.

L’institut Infas, un bureau expérimenté en matière qui travaille entre autres pour des acteurs publics comme le STATEC ou le MDDI, encadre l’enquête.

Les résultats seront publiés à la fin du mois de mai lorsque la deuxième partie sera terminée.