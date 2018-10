Le parti social-chrétien (CSV) est arrivé en tête des élections législatives dimanche au Luxembourg malgré une baisse de ses résultats, devant les socialistes et les libéraux de l’actuel Premier ministre Xavier Bettel dont le sort reste incertain.

Derrière le CSV (28% des suffrages), les socialistes ont recueilli près de 18% des votes, devant les libéraux à près de 17%, selon des résultats définitifs publiés dimanche soir.

Ces trois formations, arrivées dans le même ordre qu’en 2013, ont cependant réalisé des scores inférieurs à ceux enregistrés lors de ce précédent scrutin, tandis que les écologistes ont signé une nette progression (de 5 points, à 15%).

Des négociations vont désormais avoir lieu entre les différents partis pour former une coalition réunissant au moins 31 des 60 sièges de la Chambre des députés.

« Mon gouvernement a été confirmé », a estimé dimanche soir M. Bettel. Son parti s’était allié en 2013 aux socialistes et aux écologistes pour priver Jean-Claude Juncker, l’actuel président de la Commission européenne, du poste de Premier ministre qu’il occupait depuis 1995 et ce alors que son CSV était arrivé en tête.

Lundi matin, le Grand-Duc recevra en audience M. Bettel puis le président de la Chambre des députés et celui du Conseil d’Etat, tandis que des audiences avec les présidents des différents partis politiques sont également prévues.

Du côté des petits partis, le parti pirate, dont le score a été doublé, devrait faire son entrée à la Chambre des députés avec deux sièges, tandis que la droite populiste (ADR) devrait renforcer sa présence avec un quatrième siège (plus de 8% des suffrages). En sièges, les sociaux-chrétiens ont reculé de deux sièges à 21 unités, devant les libéraux en baisse d’un siège (12 sièges) et les socialistes qui ont cédé 3 sièges avec 10 députés. Du fait du découpage des circonscriptions, les socialistes ont en effet moins de sièges que les libéraux, bien qu’ils aient recueilli plus de voix. Enfin, les écologistes ont gagné 3 sièges avec 9 représentants.

Quelque 256.000 électeurs ont participé au scrutin, soit moins de 43% de la population.

Les Luxembourgeois ont refusé en 2015 d’accorder le droit de vote aux étrangers, proposé par M. Bettel.

Jean-Claude Juncker, qui a voté dimanche, a souligné un lien entre ce scrutin et les élections européennes programmées en 2019.

« Ce sont des élections qui ont lieu 8 mois à peu près avant les élections européennes, donc l’électeur devrait avoir à l’oeil déjà le grand rendez-vous européen avec le suffrage universel lors duquel je voudrais qu’à ce moment-là, comme aujourd’hui au Grand-Duché, on dise clairement non aux extrêmes », a-t-il déclaré à RTL Luxembourg.

afp