Le 25 mai, le Conseil Ecofin a réalisé une étape importante vers la réalisation de l’union bancaire en adoptant une orientation générale sur le paquet bancaire. Ce paquet bancaire vise à renforcer la résilience des établissements de crédit et partant à contribuer à la stabilité financière. L’union bancaire décidée suite à la crise financière de 2007-2008 a pour objectif de rendre les banques plus résistantes aux chocs externes et d’éviter que le contribuable européen ne soit à l’avenir mis à contribution pour sauver les banques connaissant des difficultés financières. Elle comprend actuellement les 19 pays de la zone euro et est ouverte aux autres États membres qui souhaitent y adhérer.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente : « Je me réjouis qu’au cours de longues négociations, le Luxembourg, ensemble avec ses partenaires, a réussi à faire évoluer la proposition initiale de la Commission pour pleinement prendre en compte les intérêts tant des Etats d’origine que des Etats d’accueil. Le compromis adopté ce 25 mai 2018 constitue ainsi une étape importante vers la réalisation de l’union bancaire et le renforcement de la stabilité financière au sein de l’Union européenne dans chaque pays membres de la zone euro »