La troisième édition du spectacle dans l’espace public se présentera sous forme d’un parcours qui permettra aux spectateurs de découvrir des installations audio-visuelles, projections vidéo et jeux de lumières interactives à différents endroits de la capitale, dont la place Guillaume II, le parvis du Musée National d’Histoire et d’Art, la place de Clairefontaine, le chemin de la Corniche et les fortifications de la ville.

Dates : 15 – 16 – 17 décembre 2017 // Horaire : 18h00 – 23h00 // Tout public. Accès gratuit.

www.luxembourglightfestival.lu

Communiqué