Jérôme Quiqueret

Le 19 mars, le couple grand-ducal a entamé une visite d’Etat de trois jours en France, première du genre depuis 1978.

L’importante délégation luxembourgeoise était arrivée la veille par TGV à Paris. Dans la fraicheur hivernale d’une Paris enneigée, la visite s’est ouverte par l’hommage traditionnellement réservé aux chefs d’Etat, à l’hôtel national des Invalides, en présence des altesses royales, ainsi que des ministres Etienne Schneider, Jean Asselborn, François Bausch, Pierre Gramegna et Corinne Cahen.

Encadré par la grande escorte mixte de la garde républicaine, le couple grand-ducal s’est ensuite rendu au palais de l’Elysée, où l’attendait en fin de matinée, l’actuel locataire des lieux, Emmanuel Macron, et son épouse, pour un court entretien, tandis que le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, s’entretenait avec son homologue en charge des affaires européennes, Nathalie Loiseau.

Le reste de la journée était entièrement consacré aux relations économiques entre les deux pays. IL y eut d’abord un déjeuner économique, rassemblant de hauts responsables économiques en présence du couple grand-ducal, et des ministres de l’Economie, Etienne Schneider, et des Finances, Pierre Gramegna. La secrétaire d’Etat auprès de l’Economie et des Finances, Delphine Gény-Stephann, a impressionné Pierre Gramegna en évoquant la somme de 70 milliards d’euros, conservant les flux financiers circulant entre Luxembourg et la France.

Il a repris le chiffre à son compte l’après-midi, en ouverture d’un forum économique franco-luxembourgeois, qui a attiré près de 500 entrepreneurs français. C’est le chef d’Etat qui a ouvert la rencontre en évoquant le partenariat qui lie les deux pays sur la scène européenne. «Alors que le projet européen traverse une phase compliquée, il est impérieux d’associer ses forces et de continuer à insuffler l’esprit de coopération, de solidarité et de responsabilité», a dit le Grand-Duc Henri. L’innovation, la capacité d’adaptation et la prise de risques ont été les clés du succès économique du Grand-Duché, laquelle «repose sur une collaboration fructueuse entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois», a-t-il souligné par ailleurs.

Pour Pierre Gramegna, qui fut par le passé ambassadeur du Luxembourg en France, les relations avec la France se distinguent par le dynamisme, l’harmonie et une sérénité nouvelle. Cette dernière est la conséquence directe de l’abandon du secret bancaire en 2014, a-t-il dit alors que les deux pays ont signé une nouvelle convention de non double imposition qui remplace celle de 1958. «Si le Luxembourg n’avait pas adapté sa politique sur le secret bancaire, la relation avec la France ne serait pas aussi bonne qu’elle ne l’est», a dit le ministre. «Ce fut une décision difficile, une rupture avec notre tradition, on voit que c’était la bonne décision. C’était un handicap et a fortement occupé et affaibli nos relations entre autres avec la France. »

Le deuxième jour de la visite d’Etat devrait notamment être marqué par la signature par le ministre du Développement durable d’un accord consacrant l’investissement du Luxembourg dans des projets de mobilité en Lorraine. L’idée, soutenue par certains élus français, dont le maire communiste de Villerupt, d’alimenter un fonds avec les revenus fiscaux des frontaliers pour permettre les investissements pour leurs citoyens, n’est pas retenue. « Nous avons été clairs en tant que gouvernement. Nous étions contre», a déclaré le ministre de l’Economie, Etienne Schneider, face à la presse. Le Luxembourg devrait s’engager à financer des infrastructures tels que des park & ride en France et des infrastructures routières et ferroviaires facilitant la mobilité des frontaliers. «Nous disons que c’est notre argent, et qu’avec notre argent nous finançons ce que nous estimons justes», a déclaré le ministre.