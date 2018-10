Le 9 octobre, la Commission européenne a publié son premier rapport «Women in Digital Index». Dans cette première édition du «Women in Digital Index», le Luxembourg se voit attribuer la troisième position.

Ce rapport complémente ainsi le rapport DESI (Digital Economy and Society Index) où le Luxembourg s’est déjà classé cinquième.

Parmi les points forts figure notamment le taux super-élevé de femmes qui utilisent l’internet de façon régulière (1re position avec un taux de 96%, moyenne UE: 79%). Le Luxembourg se classe également premier concernant la participation des femmes dans les consultations et sondages en ligne à des fins civiques ou politiques (comme la signature de pétitions).

D’ailleurs, le Luxembourg domine la catégorie des compétences techniques requises pour l’usage de l’internet. Ici, le Grand-Duché atteint la première position en ce qui concerne le taux de femmes possédant des compétences numériques de base ainsi qu’avancées (82% et 49% respectivement, moyenne UE: 55% et 28%), et le taux de femmes possédant des compétences logicielles de base (84%, moyenne UE: 58%).

Communiqué