Le gouvernement du Luxembourg accordera 1 million d’euros pour la réalisation du programme de soutien du Green Cornerstone Bond Fund d’IFC. Il s’agit d’un programme d’assistance technique géré par l’IFC pour compléter le fonds Amundi Planet Emerging Green One, le plus grand fonds d’obligations vertes au monde, dédié aux marchés émergents.

La Société financière internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale, et le gouvernement du Luxembourg ont signé un accord ce mardi pour développer la finance verte dans les marchés émergents.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Je suis ravi de voir qu’IFC a choisi le Luxembourg comme partenaire stratégique pour la mise en œuvre du programme d’aide au Green Cornerstone Bond Fund. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’engagement du Luxembourg à tirer parti de sa place financière dans la lutte contre le changement climatique».

Le Luxembourg et l’IFC sont partenaires de longue date. À ce jour, le Luxembourg a fourni environ 28 millions de dollars de financement cumulatif pour soutenir le travail de conseil d’IFC à l’échelle mondiale. En avril, le Luxembourg a accepté d’accorder 8,65 millions de dollars supplémentaires (7 millions d’euros) aux programmes de services conseil d’IFC pour les quatre prochaines années.

Au cours de la dernière décennie, le Luxembourg a pris les devants en Europe dans le domaine de la finance verte, en mettant un accent particulier sur le marché obligataire. La toute première obligation verte a été cotée au Luxembourg en 2007 et aujourd’hui, la Green Exchange de la Bourse du Luxembourg affiche près de la moitié de toutes les obligations vertes cotées dans le monde.

Communiqué