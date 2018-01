Le service météorologique de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) a fait une évaluation pour l’année 2017 des données météorologiques.

Quatre stations ont été comparées par rapport à la période de référence 1981-2010, une station du nord (Asselborn), une au sud-ouest (Clemency) et deux stations le long de la vallée de la Moselle (Remich et Grevenmacher).

La moyenne annuelle de l’année 2017 a été supérieure à la période de référence avec une anomalie maximale de 0.7°C.

Une analyse des différents mois de l’année révèle que les mois de février, mars, mai, juin, octobre, novembre et décembre ont été aux quatre stations plus chauds que la période de référence, tandis que les mois de janvier, avril et septembre ont été plus froids.

Le mois de mars présente l’anomalie positive la plus élevée avec une valeur de +3.0°C.

Le mois de janvier présente l’anomalie négative la plus forte avec -2.9°C.

L’année 2017 a été marquée par une première moitié plus sèche et une deuxième moitié plus arrosée que la période de référence.

La somme des précipitations de l’année 2017 était proche de la moyenne de la période de référence de 1981-2010.

Communiqué