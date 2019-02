L’Ukraine a annoncé mercredi renoncer à participer à l’Eurovision, après le refus de quatre groupes de représenter le pays à ce concours musical aux enjeux de plus en plus politiques pour Kiev, sur fond de tensions avec Moscou. « La société nationale de radio et de télévision d’Ukraine refuse de prendre part à l’Eurovision-2019 », a annoncé le diffuseur national UA:PBC dans un communiqué.