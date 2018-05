L’Ukraine a annoncé mercredi avoir obtenu le gel d’actifs du géant russe Gazprom, notamment des parts du projet de gazoduc Nord Stream 2, à la suite d’une condamnation à régler plus de deux milliards de dollars à Kiev pour solder leur long conflit gazier.

Le président ukrainien Petro Porochenko a indiqué que la procédure de saisie de 2,6 milliards de dollars était « passée à sa phase pratique »: « Le gel d’actions et autres actifs de Gazprom en Europe, notamment en Suisse, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, a commencé ».

Le directeur commercial de l’opérateur gazier ukrainien Naftogaz, Iouri Vitrenko, a précisé sur sa page Facebook que des actions des gazoducs Nord Stream (en fonction) et Nord Stream 2 (en construction) avaient été saisis en Suisse. Dans un communiqué envoyé aux agences russes, Gazprom a confirmé que Naftogaz prenait « des mesures sur le territoire suisse » mais précisé n’avoir reçu « aucune notification officielle » de saisie, assurant vouloir « défendre ses droits conformément à la loi ».

La Cour d’arbitrage de Stockholm a condamné fin février Gazprom à payer 2,56 milliards de dollars à l’opérateur Naftogaz pour solder tous leurs litiges qui portaient sur des dizaines de milliards de dollars depuis l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev en 2014. Cette décision contraignait Kiev à reprendre ses achats de gaz russe mais depuis, Gazprom veut la contester et refuse de l’appliquer, ne livrant pas Kiev et ne versant aucun dommage. Pour obtenir l’application du jugement, Kiev peut donc demander devant des tribunaux de diverses juridictions reconnaissant l’autorité de cette cour arbitrale le gel d’actifs de Gazprom.

Le gazoduc Nord Stream 2 vise à doubler d’ici fin 2019 les capacités de son grand frère Nord Stream 1, et permettre à davantage de gaz russe d’arriver directement en Allemagne via la mer Baltique, donc sans passer par l’Ukraine. Plusieurs pays, Pologne en tête, s’opposent à ce projet et dénoncent sa portée politique visant à pénaliser Kiev qui tire d’importants revenus du transit de gaz russe vers l’Europe.

« L’Europe aura une raison de réfléchir à deux fois concernant la fiabilité de ces gazoducs dont les actions des opérateurs sont saisies en raison de la réticence du propriétaire (Gazprom, ndlr) à jouer selon des règles civilisées », a dénoncé M. Vetrenko de Naftogaz.