Des dizaines de vols ont dû être annulés à Francfort lundi en raison d’une panne informatique affectant le premier aéroport allemand, alors que l’Allemagne veut éviter un nouveau chaos dans le ciel cet été.

Au départ et à l’arrivée de Francfort, une soixantaine de vols ont été annulés en raison de ce problème informatique découvert mercredi dernier, qui touche les logiciels de régulation du trafic d’un des quatre centres de contrôle allemands, celui de Langen, en Hesse.

Habituellement, le quatrième hub européen gère quelque 1.400 départs et atterrissages par jour. Selon l’autorité de la sécurité aérienne DFS, responsable des centres de contrôle, la panne concerne un système qui transmet des informations relatives aux vols, telles que le type d’avion ou la route prévue. « La sécurité du transport aérien n’est pas affectée », indique la DFS dans un communiqué, mais le trafic dans la zone contrôlée par le centre de Langen a dû être réduit d’un quart.

La panne intervient alors que l’Allemagne tente d’éviter que les retards et annulations de vols se multiplient à nouveau cet été. Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa a d’ailleurs mis en garde ce mois contre le « goulot d’étranglement » des infrastructures, à savoir les difficultés rencontrées par les aéroports et les contrôleurs aériens pour absorber la progression du trafic.

« Le trafic aérien augmente de manière disproportionnée depuis plusieurs années », avait noté Cartsen Spohr, patron du groupe lors de la conférence de presse annuelle, alors que retards et annulations de vols se sont multipliés dans le ciel allemand l’été dernier. « Les investissements et l’infrastructure n’arrivent pas à suivre ce rythme. » Le DFS manque notamment de contrôleurs aériens et l’aéroport de Francfort est très critiqué pour l’inefficacité de ses contrôles de sécurité.

Les acteurs de l’aérien — compagnies, aéroports et DFS — doivent participer jeudi à une réunion avec le gouvernement allemand pour tenter de limiter les dégâts cet été.