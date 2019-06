La Commission européenne a salué mardi « l’engagement du gouvernement roumain » à renoncer à une réforme judiciaire controversée, qui lui a valu de vives critiques et des menaces de sanctions de la part de Bruxelles.

La Première ministre roumaine Viorica Dancila a été reçue au siège de la Commission à Bruxelles par le président de l’exécutif européen, Jean-Claude Juncker, et son numéro 2 Frans Timmermans.

Les deux hommes « se sont félicités de l’engagement pris par le gouvernement roumain de ne pas poursuivre les réformes judiciaires controversées », a indiqué la Commission dans un compte-rendu de cette réunion. Ils ont aussi loué « l’approche européenne » de Mme Dancila et « l’excellent travail » accompli par son pays, qui assume depuis début janvier la présidence semestrielle tournante de l’UE.

Cette présidence a été ternie par les avertissements répétés de la Commission visant la réforme de la justice roumaine. Pour l’exécutif européen, comme pour l’opposition roumaine, ces projets menaçaient l’indépendance des magistrats roumains et mettaient en péril la lutte anti-corruption dans le pays.

La Commission avait indiqué qu’elle « n’hésiterait pas » à déclencher des procédures d’infraction au droit européen, qui peuvent déboucher sur des sanctions financières. Elle avait aussi agité la menace d’un déclenchement d’une procédure plus lourde, dite de l’article 7, déjà activée contre la Pologne et la Hongrie. Et pouvant déboucher en théorie sur une suspension des droits de vote d’un pays au sein de l’UE.

Mme Dancila s’est réjouie mardi sur Twitter d’un « dialogue très constructif » avec MM. Juncker et Timmermans, après leur rencontre.

La Première ministre avait désavoué la semaine dernière l’assouplissement du code pénal initié par l’homme fort du pouvoir roumain, Liviu Dragnea, moins de 48 heures après l’incarcération de ce dernier.

M. Dragnea dictait au gouvernement social-démocrate l’essentiel de sa politique, avant d’être condamné le 27 mai à trois ans et demi de prison ferme dans une affaire d’emploi fictif et aussitôt incarcéré.

La veille, le Parti social démocrate (PSD), qu’il dirigeait, avait essuyé une défaite cinglante aux élections européennes. Les détracteurs de M. Dragnea, artisan d’une vaste réforme du système judiciare roumain, l’accusaient d’avoir avant tout cherché à échapper lui-même à des poursuites. Face aux critiques européennes, il avait adopté un discours souverainiste de défiance vis-à-vis de l’UE.