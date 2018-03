Les résidents de l’ouest de Londres sont six fois plus riches que la moyenne des Européens, tandis que les habitants du nord-ouest de la Bulgarie sont trois fois plus pauvres, selon une étude publiée mercredi par l’institut européen de statistiques Eurostat.

« Il existe des différences considérables dans l’UE et au sein des Etats membres », souligne Eurostat dans son communiqué. L’institut a comparé, région par région, le PIB par habitant exprimé en « standard de pouvoir d’achat », c’est-à-dire en prenant en compte les différences de prix qui existent entre les différentes zones.

Les habitants les plus riches dans l’UE habitent les quartiers de l’ouest de Londres, dont le PIB atteint 611% de celui de la moyenne de l’UE.

Arrivent ensuite les habitants du Grand-Duché du Luxembourg (257%), de la région du sud-est de l’Irlande (217%), puis de Bruxelles et Hambourg, en Allemagne (200% dans les deux cas).

« En 2016, 19 régions disposaient d’un PIB par habitant situé 50% ou plus au-dessus de la moyenne de l’UE: cinq en Allemagne, trois au Royaume-Uni, deux en Autriche, une respectivement en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en France, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en Suède, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg », résume Eurostat.

A l’autre extrémité, le PIB régional par habitant représente 29% de celui de l’UE dans la région bulgare de Severozapaden (nord-ouest). Mayotte, île française de l’océan Indien (33%), puis deux autres régions bulgares (34%) et le nord-est de la Roumanie (36%) complètent la liste des régions les plus pauvres. « Parmi les 21 régions disposant d’un PIB par habitant en dessous de 50% de la moyenne de l’UE, cinq étaient situées respectivement en Bulgarie et en Pologne, quatre en Hongrie, trois respectivement en Roumanie et en Grèce, et une en France », précise Eurostat.

Les régions françaises sont globalement situées en dessous de la moyenne de l’UE, à l’exception de l’Ile-de-France (175%) et du centre-est (100%). A l’inverse, les régions allemandes sont majoritairement situées au-dessus de la moyenne.