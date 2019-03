Bruxelles a infligé lundi une amende de 12,5 millions d’euros à l’américain Nike pour avoir limité les ventes transfrontalières en Europe de produits dérivés, comme les maillots ou écharpes aux couleurs d’une équipe de foot.

Selon la Commission européenne, gardienne de la concurrence en Europe, Nike a empêché de nombreux vendeurs, à qui il avait octroyé une licence pour écouler des marchandises dans un pays donné, de commercialiser ces produits dans d’autres pays de l’Union.

En sanctionnant Nike, la Commission estime que cela « permet de veiller à ce que les détaillants et les consommateurs puissent profiter pleinement d’un des principaux avantages du marché unique: la capacité de faire son marché dans toute l’Europe à la recherche d’un plus large éventail de produits et des meilleurs prix ».

Selon la Commission, ces pratiques « illégales » de Nike ont duré environ 13 ans (du 1er juillet 2004 au 27 octobre 2017). Elles ont eu une incidence variable sur les produits dérivés sous licence aux couleurs de clubs comme le FC Barcelone, Manchester United, la Juventus, l’Inter Milan et l’AS Rome, ainsi que les fédérations nationales comme la Fédération française de football. L’équipementier sportif américain a obtenu une réduction de l’amende de 40% pour avoir coopéré avec la Commission, qui avait ouvert son enquête en juin 2017.