Lorraine: 20 personnes condamnées dans le cadre d’un vaste trafic de stupéfiants

Vingt personnes ont été condamnées jeudi à des peines allant de quelques mois à 9 années de prison dans le cadre d’un vaste trafic de stupéfiants, surtout de l’héroïne, par le tribunal correctionnel d’Épinal.

L’homme considéré comme la tête du réseau a écopé de 9 années de prison ferme avec mandat d’arrêt, conformément aux réquisitions du parquet, pour trafic de stupéfiants et vols avec violences, ainsi qu’à une amende de 5.000 euros. Deux autre personnes, déjà en détention, ont été condamnées à 4 ans de prison, l’une pour trafic, l’autre pour vol avec violences. Un quatrième homme a été condamné à 3 ans ferme avec mandat d’arrêt, pour usage et trafic. Le reste des prévenus, jugés depuis lundi à Epinal, a écopé de peines allant de plusieurs jours-amende, pour trafic, à 18 mois ferme, pour des faits d’usage, de trafic, ou les deux. Les faits visés se sont déroulés en Lorraine entre octobre 2014 et septembre 2015, et concernent dans leur majorité du trafic d’héroïne.