La police a répondu vendredi à un incident à Oxford Street, artère d’un quartier commerçant très fréquenté en plein coeur de Londres, « comme s’il était terroriste », appelant les passants à éviter les abords de la station Oxford Circus, qui a été fermée.

« La police a été appelée à 16H38 (…) après avoir reçu un certain nombre de signalements de coups de feu tirés à Oxford Street et dans la station de métro Oxford Circus », a expliqué la Metropolitan Police dans un communiqué. « La police a répondu à l’incident comme s’il était terroriste », a-t-elle précisé après la fermeture des stations de métro d’Oxford Circus et de Bond Street. Mais une demi-heure plus tard, elle affirmait qu’elle n’avait trouvé aucune trace de coups de feu, ni suspect, ni victimes « à ce stade ».

Des policiers armés se dirigeaient vers la station d’Oxford Circus, a constaté un photographe de l’AFP. « Nous ne savons pas encore » ce qu’il s’est passé, a déclaré un porte-parole de la Metropolitan Police interrogé par l’AFP.

Sur Twitter, celle-ci a toutefois appelé les personnes se trouvant sur Oxford Street à se réfugier « dans un immeuble ». Les boutiques situées un peu plus loin sur Oxford Street restaient ouvertes et les gens continuaient à faire leurs achats, en ce jour de promotions de Black Friday (Vendredi Noir), a constaté une journaliste de l’AFP. « Nous enquêtons sur un incident mais s’il-vous-plaît évitez la zone », répondait un policer à un groupe de passants. La police des transports a fait état d’une femme légèrement blessée en quittant la station d’Oxford Circus.

La Régie des transports londonienne (TfL) a évoqué un « incident voyageur ». Cet incident survient dans un contexte très tendu au Royaume-Uni, marqué par une vague d’attentats au cours des derniers mois.

Le 15 septembre, un engin artisanal mal réglé avait explosé dans le métro à la station de Parsons Green, faisant 30 blessés, une attaque revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique.

En juin, des assaillants à bord d’une camionnette avaient foncé sur des passants sur le London Bridge avant d’en poignarder plusieurs dans le quartier de Borough Market, provoquant la mort de huit personnes. En mai, un kamikaze s’était fait exploser avec une bombe artisanale à la sortie d’un concert d’Ariana Grande à Manchester (nord), faisant 22 morts. En mars à Londres, un assaillant avait utilisé un véhicule pour percuter des passants sur le pont de Westminster avant de poignarder un policier. Bilan : cinq morts. Un autre attentat avait visé des fidèles près de la mosquée londonienne de Finsbury Park en juin, faisant une dizaine de blessés.