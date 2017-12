Période de Noël

De manière générale, et comme chaque année, tous les transports publics seront suspendus à partir de 20h00 le dimanche 24 décembre 2017 (réveillon de Noël). Il en est de même pour les services de transport spéciaux pour personnes à mobilité réduite Adapto.

Chemins de fer :

Les CFL assureront le transport tout au long de la journée du 25 décembre et 26 décembre selon l’horaire des jours fériés.

En date du 24 décembre 2017, le Service des Renseignements des CFL et l’InfoPoint à la Gare de Luxembourg fermeront leurs portes à 20h00.

Le jour de Noël, les guichets dédiés à la vente de billets internationaux à la Gare de Luxembourg seront ouverts à partir de 06h00.

Bus :

Les autobus des réseaux AVL, CFL, RGTR et TICE ne reprennent leur service que vers 8h00 du matin le lundi 25 décembre 2017 (Noël), et ce selon l’horaire des jours fériés. Le Late Night Bus du TICE chômera entre le lundi 25 décembre (Noël) et le mardi 26 décembre 2017.

Le Call-a-Bus et le Rollibus fonctionneront normalement durant la période de Noël, excepté le 24 décembre où le service ne fonctionnera que jusqu’à 20h00 au lieu de 24h00.

Mobilitéitszentral :

La Centrale de mobilité dans la Gare de Luxembourg fermera ses guichets le 24 décembre à 19h00 (au plus tard) et rouvrira ses guichets le lundi 25 décembre 2017 à 8h00 du matin. Le Call Center suit ces horaires. La Centrale de mobilité à la Gare de Belval-Université est fermée les jours fériés.

Période de fin d’année

Chemins de fer :

Les CFL assureront le transport tout au long de la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 sur toutes les lignes de chemin de fer nationales. Entre minuit et 6 heures du matin, des trains spéciaux circuleront chaque heure et dans les deux sens :

• Entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch-sur-Alzette)

• Entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach)

• Entre Luxembourg et Kleinbettingen

Bus :

Le dimanche 31 décembre 2017, les bus CFL, RGTR et TICE (avec le service de nuit) circuleront selon leur horaire normal.

La Ville de Luxembourg informe que pendant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, le service de ligne régulier continuera à fonctionner pendant toute la nuit sur la majorité des lignes. Ainsi, les lignes continueront à circuler suivant la même cadence qu’en soirée et l’horaire sera étendu depuis la dernière course de l’horaire normal jusqu’à environ 05h30 le matin du Nouvel An.

Les détails des lignes en circulation seront publiés sur le site sylvestre.vdl.lu.

Le lundi 1er janvier 2018, jour du Nouvel An, la reprise du service pour les réseaux AVL, CFL (bus) et RGTR est prévue vers 8h00. Le réseau des TICE par contre fonctionnera selon l’horaire normal des jours fériés.

Pour assurer le transport à travers le pays, de nombreuses communes ont mis en place des services spéciaux qui peuvent être consultés auprès des services communaux respectifs.

Communiqué