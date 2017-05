La Ville de Luxembourg vous invite à vous inscrire aux Rencontres sans frontières : un tournoi de foot et un tournoi de Beach Volley combinés à une fête interculturelle. Afin de favoriser l’intégration et le brassage des cultures, chaque équipe doit être composée de plusieurs nationalités.

Comme les années passées, la Ville de Luxembourg organise à nouveau une journée sportive et inter-culturelle favorisant l’échange et le brassage des nations dans les équipes : les « Rencontres sans frontières » auront lieu le dimanche, 18 juin de 8.00 à 20.00 heures dans le complexe sportif Boy Konen à Cessange et seront accompagnées d’une fête interculturelle conviviale pour toute la famille.

Cette journée, organisée en collaboration avec la société OPTIN et le CLAE, met l’accent sur le sport et les échanges interculturels et traduit la volonté de la Ville de favoriser l’intégration par le sport et la culture des multiples nationalités présentes sur le territoire de la Ville et au-delà.

Tournoi de football

Le tournoi de football est ouvert aux hommes et aux femmes et se jouera avec des équipes formées de six joueurs, d’un gardien de but et d’un joueur de réserve. Afin de mélanger les différentes cultures, chaque équipe comportera au maximum quatre joueurs d’une même nationalité.

INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

• Équipes composées de 8 joueuses/joueurs

(6 joueurs, 1 gardien de but et un joueur de réserve âgés de plus de 18 ans).

• Maximum de 4 joueurs par nationalité.

• Les équipes avec moins de 8 joueurs seront complétées par des joueurs individuels.

INSCRIPTION PAR NATIONALITÉ

• Maximum de 4 joueurs par nationalité.

• Les équipes de 4 joueurs seront fusionnées avec d’autres équipes de 4 joueurs ou complétées par des joueurs individuels.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

• Un tirage au sort permettra de mélanger les différentes nationalités pour former une équipe complète.

• La création d’équipes respectera à chaque fois la règle des 4 joueurs par nationalité.

Tournoi de Beach Volley



Comme l’année passée, le tournoi de football s’accompagne d’un tournoi de Beach Volley pour hommes, femmes et jeunes à partir de 13 ans. Les équipes de Beach Volley seront également composées d’au moins deux nationalités différentes et d’au moins deux joueuses pour 5 membres par équipe.

INSCRIPTION PAR ÉQUIPE

• Équipes composées de 5 joueuses / joueurs (4 sur le terrain et 1 de réserve).

• Minimum de 2 joueuses par équipe.

• Maximum de 3 joueuses / joueurs par nationalité

INSCRIPTION PAR NATIONALITÉ

• Maximum de 3 joueuses / joueurs par nationalité par équipe.

• Minimum de 2 joueuses par équipe.

• Les équipes de 3 joueuses / joueurs seront complétées par des inscriptions individuelles.

Une journée pour toute la famille

Tout au long de la journée, diverses animations seront proposées aux petits et grands: ateliers sportifs et démonstrations sportives, musique et danses des communautés présentes, animations pour enfants. Par ailleurs, vingt stands de restauration permettront aux spectateurs et aux participants de découvrir les spécialités culinaires de différents pays et de profiter d’un voyage culinaire exceptionnel.

Les personnes ou équipes désirant participer au tournoi et les associations souhaitant proposer une animation ou un stand sont appelées à s’inscrire sur le site Internet www.rsf.lu, par courriel (rsf@optin.lu). Dans la limite des places disponibles la participation aux Rencontres sans frontières est gratuite.

Communiqué