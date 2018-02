Marie-Anne Lorge / Décryptage de cette pièce sur la complexité de la violence en compagnie de l’acteur Ramzi Choukair, les «yeux syriens du monde».

Ramzi Choukair, de nationalité franco-syrienne, a la beauté des voyageurs, celle des grandes douleurs aussi. S’il vit aujourd’hui à Marseille, avec son épouse (française) et ses deux filles, il ne quitte pas des yeux ses pommiers de Damas: «Avant mon baccalauréat, j’ai dû labourer la terre; selon que tu la tournes, la terre a d’autres couleurs et odeurs, j’en garde un rapport fort.»

C’est sûr, il a voyagé, Ramzi, par vocation – son père le voyait avocat, lui rêvait de théâtre (il est diplômé en arts du spectacle à Paris-Sorbonne) – et pour fuir, échapper aux bruits des guerres. Il y a eu celle du Liban, dès 1975 – Choukair père, diplomate, travaillait à Beyrouth, Ramzi y est né en 1971 – et depuis 2010, dans le contexte du Printemps arabe, il y a la guerre civile syrienne. Exode familial. Mais «mes parents sont toujours à Damas, l’un de mes frères aussi», qui vit également pour le théâtre. Même au milieu des décombres? «Oui, à Damas, il y a un conservatoire, donc des dramaturges et des comédiens. Mais il n’y a pas de théâtres privés.» Donc, de quoi est-il permis de parler ou de quoi parle-t-on malgré le feu et le sang? «D’amour…»

Quant à la politique – « depuis 1970, c’est la dynastie el-Assad, comment voulez-vous améliorer une société avec l’image d’un seul président?» –, Ramzi en fait à sa façon. «Un régime totalitaire se construit sur la peur et le théâtre peut jouer un rôle.» Ainsi, en 2017, avec d’anciennes prisonnières, des opposantes torturées, il a créé Des Syriennes hors des ténèbres: un récit croisé de trajectoires brisées devenu un projet artistique militant, bouleversant.

Ramzi Choukair, c’est le mouvement – «des allers-retours entre Damas, où j’ai créé un festival, et des pays occidentaux, la France en 2008, Paris, Avignon, Marseille» (il a été conseiller artistique sur la dramaturgie contemporaine arabe auprès de la Friche la Belle de Mai en 2011-2013) – et c’est l’enracinement. C’est un pont où percole le sens des racines: «La ville dont je rêve, c’est celle où je pourrais aller, sans papiers, ensemble avec toute ma famille réunie.»

En attendant, le voilà à Luxembourg. Pour la deuxième fois: il a déjà tourné un court-métrage avec Jules Werner, il incarne aujourd’hui le Soldat dans Anéantis. C’est la première pièce de la dramaturge britannique Sarah Kane (1971-1999), écrite en 1995, elle n’avait que 23 ans – pour rappel, quand elle se suicide à 28 ans, par pendaison, Sarah Kane laisse «cinq textes de théâtre, brûlants, violents, désespérés, explosifs». Et Anéantis crée d’emblée le scandale par les atrocités qu’elle charrie – viol, sodomie, dévoration de bébé, énucléation: «Si on prétend qu’on ne peut pas représenter quelque chose, alors on nie son existence», dira Kane.

En fait, Anéantis est une pièce-miroir d’un monde en guerre. En l’occurrence, à sa création, c’est le miroir de la tragédie bosniaque. Actuellement, au Grand Théâtre, dans la mise en scène de Myriam Muller, et par la présence de Ramzi Choukair, la résonance est syrienne. On entend cette fureur-là, même si elle n’est pas spécifiquement localisée.

En résumé, à la fin de la pièce, tous les personnages sont anéantis. Au début, une chambre d’hôtel explose sous le coup d’une bombe. C’est là que Ian (Jules Werner), un journaliste à la solde des services secrets, un tueur, retrouve Cate (Elsa Rauchs), qu’il viole à plusieurs reprises. Surgit un Soldat (Ramzi Choukair) – comme une analogie entre la violence intime et celle du collectif –, qui va faire la même chose avec Ian, le violer – «parce que tout ce que dit Ian est faux». Et lui arracher les yeux. Le bourreau devient victime.

Si pour Sarah Kane, «la barbarie se conçoit comme un véritable processus « révélatoire »» déclenchant, chez le spectateur, une prise de conscience, elle pose en même temps la question de «comment représenter l’irreprésentable?». L’horreur doit-elle être frontale, réaliste ou esthétisée? – Kane prétendra ne convoquer que des métaphores, des «images scéniques». Selon Ramzi Choukair, la metteure en scène Myriam Muller «apporte quelque chose qui dévie l’agressivité, elle ouvre un chemin en ajoutant un quatrième personnage, une femme, une victime, une narratrice… qui lira les didascalies». Donc, une lecture plutôt qu’une monstration. A l’imagination d’exercer tout son pouvoir…

Selon Kane, «le viol, intime et quotidien, peut être considéré comme les racines d’un mal plus général». Pour Ramzi, qui évoque les enfants aux visages arrachés – «ça fait sept ans qu’ils vivent comme ça, sous les bombes et dans la poussière, l’horreur est inscrite dans leur cerveau» –, pour Ramzi, donc, «sur le front, le viol est banalisé». Alors, «jouer Sarah Kane à Damas, c’est impensable».

Au théâtre – qui doit être «un outil d’éducation, à l’adresse de la société: si la pièce lui parle, la société doit réagir» –, le comédien Choukair ne compose pas, il fouille dans son vécu. «Je me grandis moi-même par le rôle, et je travaille sur moi-même pour mieux comprendre l’autre.» Et «nous, acteurs et metteure en scène, on a construit une famille…. qui a construit une famille autour d’un malade».

Mais de toute façon, «la guerre ne s’arrête pas, toujours elle se déplace…».