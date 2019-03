Reprendre la plume une première semaine de mars, quel drôle de hasard. La journée de la femme y serait-elle pour quelque chose? Si oui, tant mieux!

Une récente étude menée par l’INA (Institut national de l’audiovisuel) en France a montré qu’entre 2001 et 2018, le temps de prise de parole des femmes à la télévision était de moins d’un tiers de celui des hommes.

On ne connaît pas les chiffres au Luxembourg, même si la parole publique féminine est de toute évidence largement inférieure à celle des hommes. Et, en tout état de cause, elle est nettement moins prise en compte.

Des progrès ont été accomplis et #MeToo n’y est pas vraiment pour grand-chose.

Bien avant, l’égalité était devenue un sujet, souvent mal abordé d’ailleurs et avec des résultats factices. Ici et là, on note des reculs en pratique. Car ce n’est pas avec les femmes que l’on expose et qui servent à faire la communication narcissique de clubs mâles que l’on fait avancer la société.

Chez nos voisins, la «Ligue du LOL» a beaucoup fait jaser ces dernières semaines. L’affaire s’est soldée ces jours-ci par plusieurs licenciements de journalistes, notamment à Libération et aux Inrocks.

Les «LOL», ce fut quoi? Un groupe de journalistes qui a procédé au harcèlement systématique, à la diffusion de rumeurs, à des propos injurieux voire diffamatoires, de personnes publiques, notamment des consœurs. Au point que certaines journalistes ont préféré changer de métier.

Une exception franco-française?

Bien sûr que non.

On pourrait en dire autant ici, à la différence près que nul n’enquête et nul ne dit la vérité. Car ce qui est malsain attire souvent davantage que le contraire.

Le mépris, les femmes de toutes les générations ont fini par s’y habituer. Ce qui ne signifie pas qu’elles l’acceptent.

Qu’est le mépris, sinon le manque de respect intrinsèque? Une terrible arme de guerre non dite et non déclarée identique au viol, sauf qu’il s’agit de viol moral. Oh, il est tellement plus facile de débattre de l’égalité des salaires (une évidence), des horaires aménagés pour les mamans, des crèches gratuites, du service de pressing à l’entreprise, des quotas dans les conseils d’administration…

L’égalité n’est pas cela. Ou pas que cela. Il s’agit en tout premier lieu de respect, notamment de celui du droit à la différence, à l’opinion, aux capacités intellectuelles, à la personnalité, à la liberté d’être, à la liberté tout court.

Or c’est là que le bât blesse. Nul n’est besoin d’être féministe pour le constater. Point besoin non plus de haïr les hommes. Loin s’en faut. La plupart d’entre eux sont intéressants et beaucoup, faibles au point de faire appel à la tendresse féminine. Mais certains, dont ceux évoqués ci-dessus, sont faux-culs, lâches, superflus, nocifs. Cette caste-là aurait besoin de lire Laurence J. Peter afin de se confronter avec cette loi empirique relative aux organisations hiérarchiques, justement appelée «principe de Peter». Caste qui se retrouve bizarrement souvent dans les milieux de gauche, si tant est que la droite n’en soit pas dépourvue.

Bref, le 8 mars mériterait d’être placé davantage sous le signe du respect que de la parité sociale. Car le sociétal prime et il est source de changements en profondeur.

En permettant aux femmes d’être elles-mêmes, on les fait accéder à cette liberté essentielle qu’est la joie de vivre.

Danièle Fonck