Des révolutions des printemps arabes d’il y a sept ans, la Syrie mise à part, plongée dans une guerre sans fin, celle qui, en janvier 2011, a fait trembler l’Egypte, place Tahrir et ailleurs, est celle qui a le plus trahi ses espoirs.

En Tunisie, la vie n’est pas rose, loin de là, les raisons sociales de la colère n’ayant pas disparu, au contraire. C’est cependant enthousiaste, quoique inerme, que la population a assisté à une révolution de palais, remplaçant le pouvoir de Ben Ali par une gouvernance moins corrompue sans doute, et plus ouverte, le départ d’un tyran étant toujours bon à prendre.

Rien de tout ça en Egypte, où la contre-révolution qui a porté Al-Sissi au pouvoir n’a pas seulement effacé les espoirs sociaux déposés dans la rébellion, mais également instauré une dictature bien plus musclée que celle de l’ère Moubarak. Et ironie de l’histoire, le même peuple qui a fait dégager Moubarak en 2011 a tout fait pour qu’Al-Sissi et l’armée confisquent le pays à partir de 2013.

Entre-temps, il y avait eu les élections, un processus démocratique donc, chose extrêmement rare en Egypte, et elles avaient réussi aux Frères musulmans. Logiquement, puisque ces derniers, pendant les longues années avant Tahrir, étaient à peu près les seuls à agir pignon sur rue dans les quartiers déshérités, devenant par là non seulement populaires mais également l’unique force vraiment organisée issue de la révolution.

Logiquement donc, Mohamed Morsi, élu en juin 2012, est devenu le premier président postrévolutionnaire. Ce qui n’a pas plu à tout le monde, pas à l’armée en tout cas, institution populaire jusque-là en Egypte. Le coup d’Etat ne s’est donc pas fait attendre, jetant Morsi et les autres dirigeants des Frères musulmans en prison, les condamnant à mort, interdisant la confrérie qui, quand elle a tenté de résister, a été durement réprimée dans la rue.

Les autres acteurs de la place Tahrir n’ont, quand ils n’applaudissaient pas, pas levé le moindre doigt contre ce piétinement de la démocratie, mal leur en a pris. Comment n’ont-ils pas pu deviner qu’après cette première salve, Al-Sissi et ses sbires allaient s’en prendre à quiconque oserait critiquer leur brutalité?

Aujourd’hui, bien des protagonistes du printemps égyptien, pas islamistes pour un sou, sont en prison. La liberté d’expression, éphémère acquis de Tahrir, n’existe plus en Egypte. C’est le règne de la peur et de l’ordre.

Cela serait acceptable pour bon nombre d’Egyptiens si, au moins, leurs conditions de vie s’étaient améliorées. Or, de ce côté-là, aucune embellie. Le peuple n’a pas seulement perdu dans l’affaire ses droits les plus élémentaires, mais aucun coup de pouce social ne lui a été accordé en échange. On n’en est de ce fait pas revenu à l’avant-Tahrir, mais à une situation pire. Où toute velléité de protestation est étouffée dans l’œuf.

C’est dans une telle ambiance que, le 26 mars, se dérouleront les élections présidentielles. Lors d’un scrutin où tout challenger sérieux à Al-Sissi a été écarté de la course.

Jean Portante