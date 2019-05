Ce sont ceux qui s’en sont emparé qui ont les mains sales / Ça a mal commencé, rappelle-toi. Europe, la nymphe phénicienne Europe, nous dit Ovide – il n’est pas le premier à en parler –, fut enlevée par Jupiter, c’est-à-dire Zeus, du côté du Liban d’aujourd’hui, elle qui, imprudemment, s’était approchée du Dieu déguisé en taureau. S’en suivit l’accouplement, de nos jours on dirait le viol. Et Ovide d’écrire: «Jupiter te rend mère, et tu donnes ton nom à l’une des trois parties du monde.» Le nom de notre continent est le fruit de la ruse et de la violence. Ça l’a marqué pour toujours.

Plus près de nous, à la plus atroce sans doute des époques qu’a été le XXe siècle, avec ses tueries industrielles, elle a envoyé par dizaines de millions ses enfants à la guerre et dans les camps d’extermination. Je dis «elle» mais en réalité, elle n’y est pour rien. Elle continue d’être victime de ceux qui se sont emparés d’elle, et qui en son nom sévissent.

On aurait pu croire que la barbarie, à mesure que se raffinaient la pensée et l’art, donnant l’illusion que l’humanisme était à portée de main, irait décroissant. Il n’en est rien, le raffinement s’est également emparé d’elle, faisant qu’Einstein a pu côtoyer Hitler comme Abel, Caïn, les deux visages d’une même histoire. L’un sauvant l’honneur, l’autre le piétinant. L’un chantant la vie, l’autre semant la mort et triomphant.

Nous en sommes là. Et savons où sont les coupables. Et dimanche prochain, nous irons voter pour les installer encore et toujours sur leur trône. On nous dit, l’Europe est en danger cette fois-ci. On nous dit, il y a ceux qui la défendent et ceux qui veulent la tuer. C’est un mensonge. Ceux qui se réclament du camp des europhiles ont, aujourd’hui comme hier, les mains sales. Ils ne se distinguent des europhobes que par le degré moins visible de leur barbarie.

Et il y a un thermomètre pour le mesurer. Les migrants qui frappent aux portes de l’Europe. A qui europhiles et europhobes interdisent de concert l’entrée. Certes, dans le coin extrême de la droite, on éructe sans complexes la haine raciale et le rejet. Certes dans le camp des progressistes autoproclamés, on modère son langage. Mais tous deux ferment la porte aux migrants. Et les condamnent à mort par milliers.

Tous les dirigeants européens devraient avoir la conscience lourde. Et c’est à en pleurer quand Jean-Claude Juncker, à l’heure de faire ses bagages à Bruxelles, avoue que ses seules erreurs c’est de ne pas avoir su gérer le Brexit et le scandale Luxleaks dans lequel il a trempé jusqu’au cou. Ne pas avoir su accueillir humainement les migrants compte pour des prunes dans ce bilan-là.

Dira-t-on, quand sera venu l’heure des comptes, que tout ça n’est qu’un détail de l’histoire du XXIe siècle? Un détail, les noyés de la Méditerranée. Un détail, le renvoi dans des geôles et des camps libyens où le viol, la torture et l’esclavage sont systématiques. Mais je le redis: l’Europe est innocente, ce sont ceux qui s’en sont emparés qui ont les mains sales.

Jean Portante