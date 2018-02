Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevics, arrêté ce weekend par le Bureau national anti-corruption (KNAB), est soupçonné d’avoir reçu un pot-de-vin de 100.000 euros, ont rapporté les médias lettons.

Le chef du KNAB Jekabs Straume a confirmé lundi à la presse qu’une procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un haut fonctionnaire et d’une personne privée, sans donner de noms. « Le haut fonctionnaire est soupçonné d’avoir extorqué et reçu un pot-de-vin d’au moins 100.000 euros », a déclaré M. Straume lors d’une conférence de presse à Riga. Il a ajouté que ces accusations « ne permettaient pas au fonctionnaire de continuer d’exercer ses fonctions ». M. Rimsevics avait été interpellé ce weekend par le KNAB, qui l’a longuement interrogé et a procédé à des perquisitions dans sa résidence et à son bureau. Son avocat a demandé à la justice de le libérer sous caution.

La somme, fixée à 100.000 euros, a déjà été versée par un ami du gouverneur. Si la justice accepte sa demande, le gouverneur pourrait être libéré lundi soir. Le Premier ministre letton Maris Kucinskis a annoncé lundi à l’issue d’une réunion extraordinaire de son cabinet que M. Rimsevics devrait interrompre l’exercice de ses fonctions lorsqu’il serait remis en liberté sous caution. « Des restrictions seront imposées à l’égard du gouverneur de la Banque centrale de Lettonie aujourd’hui même. Il sera interdit d’exercer ses fonctions », a-t-il déclaré à la presse.

La ministre des Finances, Dana Reizniece-Ozola (Verts/Agriculteurs), avait estimé dimanche que le gouverneur devrait quitter ses fonctions « pendant la durée de l’enquête menée par la KNAB ». De son côté, la présidente de la commission parlementaire de la sécurité nationale Inese Libina-Egnere a déclaré lundi que le gouverneur devrait démissionner. Sinon, le parlement étudiera d’autres moyens de le démettre, a-t-elle dit aux journalistes.