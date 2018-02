Lors d’une avant-première organisée au Centre national de l’audiovisuel à Dudelange en date du 6 févrie, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a présenté le court-métrage «Let’s make it happen» destiné à des fins de promotion du LuXembourg dans le cadre du «Nation Branding».

Lauréat 2014 de l’Oscar du meilleur court métrage d’animation avec le film Mr Hublot, Laurent Witz, Zeilt productions, a réalisé le court-métrage suite à un appel à projets lancé en février 2017.

Lors de l’avant-première, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a dit: «Le scénario du court-métrage est porteur d’un message fort et engageant qui transmet parfaitement la promesse qu’incarne le pays: plus loin ensemble.».

Ce film-là est une première pour nous», a expliqué Laurent Witz. «Le projet s’est construit de la même manière que l’histoire racontée dans le film et en est lui-même une parfaite illustration. Des rencontres, des collaborations, des synergies l’ont mené toujours plus loin.»

Le court-métrage se présente en deux versions, l’une de 2 minutes et l’autre de 30 secondes. Outre la promotion à travers la chaîne YouTube d’«Inspiring Luxembourg» et la page Facebook «Let’s make it happen», le film sera diffusé dans les semaines à venir dans les salles de cinéma du pays et de la Grande Région ainsi qu’à la télévision luxembourgeoise. Par la suite, le court-métrage sera diffusé à l’international sur les sites web de grands médias, notamment en Allemagne, Belgique, France et au Japon pour accompagner des visites d’État et missions économiques ou d’autres événements du Luxembourg à l’étranger et des visites étrangères au Grand-Duché.

Communiqué