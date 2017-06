Les Ukrainiens célèbrent l’entrée en vigueur de l’exemption de visas avec l’UE

Des centaines d’Ukrainiens ont traversé la frontière entre leur pays et l’Union européenne dimanche, célébrant l’entrée en vigueur de l’exemption de visas avec l’UE pour les courts séjours et « la sortie définitive » de leur pays de « l’empire russe », selon le président Petro Porochenko.

« Le régime d’exemption des visas pour l’Ukraine a débuté ! Gloire à l’Europe ! Gloire à l’Ukraine« , a tweeté M. Porochenko.

Cette mesure est significative pour l’Ukraine où un soulèvement pro-européen en 2014 a provoqué le départ du président pro-russe et l’arrivée au pouvoir de M. Porochenko.

Depuis, Moscou et Kiev sont à couteaux tirés en raison de l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée suivie d’un conflit armé dans l’est de l’Ukraine entre rebelles prorusses et forces gouvernementales.

Tous les Ukrainiens possédant un passeport biométrique peuvent désormais se rendre dans un Etat de l’UE pendant 90 jours maximum, pour affaires, pour faire du tourisme ou rendre visite à leur famille ou des amis. Ils n’ont en revanche pas le droit d’y travailler. L’exemption de visa pour les Ukrainiens s’applique à tous les pays de l’UE –sauf au Royaume-Uni et à l’Irlande– ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse.

Dans la journée, M. Porochenko s’est déplacé à la frontière avec la Slovaquie où il a symboliquement ouvert une porte vers ce pays membre de l’UE.

La porte, représentant un passeport ukrainien, était découpée dans un gigantesque tableau représentant des monuments tels que la tour Eiffel à Paris, la Sagrada Familia à Barcelone ou encore le Colisée de Rome. « Nous avons attendu si longtemps », a déclaré M. Porochenko, aux côtés du président slovaque Andrej Kiska. « Je suis sûr que ce jour, le 11 juin, restera dans l’histoire de l’Ukraine comme la sortie définitive de notre pays de l’empire russe et son retour dans la famille des nations européennes ».

« Bienvenue en Europe », a répondu M. Kiska. « Je veux vous inviter à poursuivre les réformes ». « Aujourd’hui, nous faisons tomber la barrière entre le peuple d’Ukraine et le peuple de l’Union européenne », a estimé pour sa part Federica Mogherini, la cheffe de la diplomatie européenne, dans une vidéo. « L’Ukraine a entrepris des réformes que ses citoyens demandaient et l’UE a respecté sa promesse. C’est ce qu’on appelle une situation gagnant-gagnant », a-t-elle ajouté. L’UE a approuvé l’exemption des visas après des mois de discussions et de retards dans les réformes menées par Kiev, mais il s’agissait d’une promesse clef à la suite de l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine de 2014 visant à renforcer le dialogue politique et les échanges économiques et commerciaux.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Pavlo Klimkin s’est également réjoui du départ des premiers vols d’Ukrainiens voyageant sans visa vers Varsovie, Budapest ou Francfort. « #Bezviz (pas de visa), c’est parti ! », a-t-il tweeté avant de traverser la frontière avec la Hongrie, postant des photos de la zone des contrôles migratoires. « Je vais à l’étranger pour la première fois en dix ans et c’est si bon », se réjouit Ulyana Golosyak, une Ukrainienne qui est allée en Pologne. Son mari l’a accompagnée jusqu’à la frontière: « il s’est dit que quelque chose pourrait arriver et que je devrais faire demi-tour », a-t-elle expliqué à l’AFP. « Je suis heureuse de pouvoir traverser la frontière avec ce passeport ».

A la mi-journée, des centaines de personnes s’étaient rendues en avion ou par la route dans les pays voisins européens, selon le département consulaire du ministères des Affaires étrangères. Seules quatre personnes ont été refoulées. L’UE a accompagné la libéralisation des visas de garanties. Une clause permet la réintroduction rapide des visas dans les cas exceptionnels, en cas de forte pression migratoire ou de hausse sensible du nombre de ressortissants restant dans l’UE après l’expiration de la durée autorisée de leur séjour sans visa.