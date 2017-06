Les mots voyageurs / Privilège

Jean Portante / Pas besoin d’un microscope, pour voir, qu’en décomposant le mot «privilège» – «privilegium» en latin – on tombe sur l’adjectif «privus» et le nom «lex». Le privilège devient par là une «loi» en faveur d’une personne «privée», un avantage pour un particulier, en somme. Jusqu’ici, rien que du logique.

Or, en jonglant avec l’étymologie, on pourrait arriver au contraire. Car de «privus», les Romains ont dérivé le verbe «privare». Du coup, est privilégié celui qui a été privé de loi. On sait que ce n’est pas ainsi que le mot a voyagé.

Cela me fait penser que le contraire de «privus», c’est «publicus», à savoir «public» en français. Or, si l’on va y regarder de plus près, on se rend compte qu’il renferme quelque chose d’assez privé.

Figurez-vous que certains linguistes affirment que «publicus» résulterait du croisement de deux adjectifs. «Poplicus», d’un côté, dans lequel, sans aucun mal, on identifie «populus», à savoir le peuple. Et, curieusement, d’un autre côté, l’adjectif «pubicus», dont est sorti notre… «pubis». Y a-t-il chose plus privée? Dont, soit dit en passant, on aime de plus en plus se priver…