Les «Journées Portes Ouvertes» ont attiré 26200 visiteurs dans 41 entreprises

Les Journées Portes Ouvertes luxembourgeoises ont pu enregistrer des chiffres exceptionnels à l’occasion de leur douzième édition : 41 entreprises participantes et 26200 visiteurs. Dans les douze ans d’existence, 232400 visiteurs ont pu découvrir la diversité des entreprises locales dans le cadre des Journées Portes Ouvertes.

En tête du hit-parade des établissements les plus visitées figuraient cette année « Bio-Haff an Dudel & Dudel-Magie » à Sprinkange, « POST Luxembourg » à Bettembourg et à la Cloche d’Or, « Centre et Ateliers de Creos » à Roost, « Luxemburger Stad Brauerei » à Clausen, « APL-Autoparts » à Cessange et « Grosbusch » à Ellange.

Une nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes aura lieu en automne de l’année prochaine.

Organisées par l’agence en communication « brain&more », les Journées Portes Ouvertes luxembourgeoises se sont déroulées sous les auspices du Ministère de l’Economie. La Secrétaire d’Etat Francine Closener soutenait activement l’initiative en visitant samedi « Naturgas Kielen » à Kehlen, « APL-Autoparts » à Cessange et « Holzwelten » à Sandweiler.

Communiqué