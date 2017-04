Les drones attendent leur cadre légal

Une journée de découverte a été organisée par la Chambre de commerce américaine au Luxembourg (AMCHAM) à l’occasion de l’événement « Drones – for good and for evil » (Drones – Pour le meilleur et pour le pire), qui s’est déroulé ce jeudi 27 avril au Centre d’émission à Junglinster.

Ces dernières années, le drone est devenu un outil à la fois populaire et indispensable.

Cet événement a donné aux utilisateurs et aux passionnés de drones, l’opportunité d’apprendre et de découvrir davantage sur le monde des drones. Des professionnels ont été sur place afin de répondre aux questions sur la sécurité et les réglementations en particulier.

Pour le meilleur ou pour le pire?

Actuellement, il n’ y a pas de réglementations mais que des recommandations sur l’usage au Luxembourg. Elles émanent du ministère du Développement durable et des Infrastructures. Elles stipulent par exemple qu’un utilisateur ne doit pas dépasser un rayon de 50 mètres de sa propriété avec son drone et ne pas utiliser les images ou vidéos captées par la caméra intégrée.

La question sur l’utilisation des drones dans un contexte non militaire est depuis longtemps sur l’agenda des organisateurs. Le directeur général de securitymadein.lu, Pascal Steichen, explique que le drone sert à améliorer les activités humaines afin de faciliter le travail, par exemple, dans le secteur de l’agriculture. En revanche, les logiciels d’utilisation nécessitent encore d’importantes améliorations. Sur le plan législatif, des projets de loi sont en train d’être élaborés et les discussions entre les acteurs du secteur se poursuivent.

En Allemagne et aux États-Unis, les autorités ont déjà appliqué le système d’immatriculation afin de déterminer rapidement, en cas d’accident, la responsabilité du propriétaire du drone.

Une course, à laquelle les participants ont eu la possibilité de s’inscrire pour démontrer leur capacité dans le téléguidage de drones, a été organisée par le FPV Racing Luxembourg asbl, un club pour amateurs de drones.

André van Kaufenbergh et Daniel Gitzinger du FPV Racing Luxembourg, deux membres et compétiteurs du club, avouent que l’équipement des drones coûte cher. Néanmoins, cette activité de loisir trouve de plus en plus d’amateurs. Les 18 pilotes de l’association se donnent rendez-vous une fois par semaine pour s’entrainer.

Sapeurs pompiers et drones

Les pompiers utilisent également des drones afin de rendre leur travail moins dangereux et moins pénible. Ils les utilisent trois à quatre fois par an, surtout lors d’incidents dangereux ou difficiles, comme celui de l’accident de train à Bettembourg. Ce domaine étant nouveau, il exige que les équipes soient formées pour qu’elles puissent utiliser les drones dans les meilleures conditions.

1 de 9

T.W.