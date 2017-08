Les contrôleurs de la circulation aérienne envisagent une grève

La Guilde des contrôleurs de la circulation aérienne se voit prête à entamer une grève afin de lutter contre « la privatisation présumée » de l’administration de la navigation aérienne (ANA).

Dans un communiqué publié mercredi, la Guilde des contrôleurs précise que « les contrats entre Luxairport S.A. et l’ANA, lesquels ont été rédigés par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures (MDDI), en vue de la réforme de l’administration de la navigation aérienne, ne prennent en compte ni les points importants, ni les compromis élaborés par la représentation du personnel de l’administration de navigation aérienne et de la Guilde luxembourgeois des contrôleurs de la circulation aérienne. »

« En effet, les employés expriment la crainte, que suite à la délocalisation des attributions de l’ANA à Luxairport, celle-là devienne le manœuvre d’une société privée, » ajoute le communiqué.

La direction de l’aviation civile a notamment décidé d’octroyer le droit de décision exclusif pour tous les sujets concernant l’aéroport à Luxairport S.A. Une décision qui peut engendrer des problèmes considérables au niveau de la sécurité du trafic aérien, vu l’incompétence en la matière de la société privée, selon la Guilde des contrôleurs.