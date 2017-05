Les boulangeries Maison Kayser tissent leur toile américaine

De la rue Monge à Paris à la 5e avenue à Manhattan: les boulangeries françaises Maison Kayser sont en train de réussir le pari de s’imposer aux Etats-Unis, où elles s’apprêtent à s’attaquer à la capitale fédérale Washington après New York.

Dans un peu plus d’un mois, l’enseigne lancée en septembre 1996 à Paris va ouvrir une nouvelle boutique à proximité de l’Empire State Building, et enchainer avec l’inauguration en fin d’année de deux « boulangeries » à Washington, s’aventurant pour la première fois hors de New York.

Cette expansion marque le succès américain du fondateur Eric Kayser, 52 ans, qui s’est activé dès ses débuts au développement international: Afrique (Côte d’Ivoire, Angola, Congo…), Amérique latine (Colombie…) et surtout en Asie, plus particulièrement au Japon (37 magasins). Elle intervient au moment où les consommateurs américains demandent davantage de produits frais: « Ils veulent des ingrédients de qualité et une promesse d’authenticité », avance Bonnie Riggs, experte chez NPD Group.

Selon le cabinet A.T Kearney, les ventes de produits alimentaires artisanaux ont augmenté de 9 à 14% ces dernières années dans les métropoles, alors que l’ensemble de l’industrie alimentaire n’enregistre qu’une croissance de 1% en moyenne. Et 63% des consommateurs américains se disent prêts à payer davantage pour des produits gourmets.

Eric Kayser « a capitalisé sur un +vide+ qui existait dans la boulangerie à New York en proposant des produits gourmets », relève Bahige El-Rayes, expert chez A.T Kearney.

– Bientôt la côte Ouest? –

« On fait de l’artisanat, de l’authentique. On produit sur place, dans chacun des magasins. On forme nos employés et les chefs passent environ six mois dans nos cuisines à Paris », explique M. Kayser, devant une tasse de café dans l’un de ses restaurants proche de Times Square, à Manhattan. Originaire de Lure (est de la France) et diplômé de l’Institut national de la boulangerie, ce fils d’une famille de boulangers assimile son métier à de la « haute couture » et se voit comme un étendard du savoir-faire français à l’étranger.

Le principe est simple: reproduire les recettes des produits (baguettes, viennoiseries, tartines, tartes…) qui ont fait le succès de Maison Kayser en France, mais en les vendant beaucoup plus chers. Ainsi, une baguette « Monge », un des best-sellers, vaut 1,20 euro en France, contre environ 3 dollars (2,70 euros) à New York.

La première boutique a ouvert à New York en août 2012 près du lycée français. Il devrait y en avoir quatorze aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année. Si chacun établissement se veut unique, ils ont néanmoins en commun un décor de coffee-shop moderne avec des clins d’oeil au bistrot français et disposent pour la plupart d’un fournil.

A l’exception du beurre importé de France, l’enseigne se fournit chez des producteurs locaux, comme pour la farine achetée dans le Minnesota (nord). Les viennoiseries et brioches sont réalisées, affirme-t-on, sans additifs, tandis que le levain liquide pour confectionner la baguette est fabriqué sur place.

Les onze boulangeries américaines sont parmi les plus rentables des 200 boutiques Maison Kayser, qui ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de 300 millions de dollars en 2016. Le panier moyen atteint 10 dollars pour la boulangerie et de 20 à 25 dollars hors taxes pour la restauration.

En France, il est de 6 euros en boulangerie et de 20 euros taxes incluses en restauration, détaille Eric Kayser. Cet écart devrait augmenter car Maison Kayser USA planche sur un service de traiteur pour les entreprises et songe à s’étendre d’ici 5 ans vers la côte ouest américaine. « Cela va être un développement raisonné », assure M. Kayser. Mais, selon des experts, cette expansion risque de faire une victime: la qualité. « Maintenir le savoir-faire tout en augmentant de taille va être un énorme défi. Des entreprises concurrentes comme Le Pain Quotidien ont dû se résoudre à recourir aux coopératives pour soutenir leur développement », rappelle Bahige El-Rayes.

Maison Kayser USA est gérée en franchise par son PDG Louis-Jean Egasse mais son principal actionnaire est un fonds d’investissement, basé à New York, appartenant à Charles Heilbronn, un membre de la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel.