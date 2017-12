Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Marc Fassone / La nouvelle année devrait être une bonne cuvée pour la croissance mondiale dont la progression dépasserait les 3%. UBP table sur une progression de 3,5%, «soit le rythme le plus soutenu depuis dix ans». Une bonne santé attribuée à une croissance désormais plus autonome et plus synchronisée à l’échelle planétaire. Analyse partagée