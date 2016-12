Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

Et je dirais même plus: c’est du monde! Du monde de toutes sortes. Et du beau monde, même! Rappelez-vous cette récitation de votre enfance: Les sapins de Guillaume Apollinaire. C’est un poème qui a la forme d’une prosopopée, puisque le poète personnifie des arbres. Il fait défiler les sapins dans un cortège immobile où ils