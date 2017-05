Le recteur de l’Université du Luxembourg, Rainer Klump, a annoncé sa démission

Le recteur de l’Université du Luxembourg, Rainer Klump, a annoncé aujourd’hui sa démission.

Depuis son entrée en fonction le 1er janvier 2015, le Professeur Rainer Klump a contribué au développement et à la consolidation de l’Université. Parmi les événements marquants du mandat du Professeur Rainer Klump figurent l’installation d’une grande partie des activités d’enseignement et de recherche de l’Université sur le nouveau site à Belval pour l’année académique 2015/16, la création du troisième centre interdisciplinaire, consacré à l’histoire contemporaine, ainsi que la création du centre de logistique, en collaboration avec le MIT. Par ailleurs, l’Université a activement participé à la création de la nouvelle structure juridique UniGR a.s.b.l. qui regroupe les six universités de la Grande Région.

En 2016 a eu lieu la troisième évaluation de l’Université avec, pour la première fois, une évaluation de l’intégralité des activités de recherche de l’Université. Cette évaluation a montré que l’Université a réussi à s’imposer dans un certain nombre de domaines tout en impactant positivement aussi bien la société luxembourgeoise que son économie.

L’année 2016 a été aussi marquée par le renforcement des coopérations et collaborations de l’Université avec les centres de recherche publics, notamment par le recrutement de professeurs conjoints et par l’accord de coopération dans le cadre de la formation doctorale.

Pendant son mandat, le Professeur Rainer Klump a œuvré à renforcer la visibilité internationale de l’Université et de l’enseignement supérieur et de la recherche publique au Luxembourg en général.

L’Université du Luxembourg s’est vu attribuer la position 178 dans le classement Times Higher Education (THE) 2016 et la onzième position dans le classement THE 2017 des 150 meilleures universités de moins de 50 ans.

Le Conseil de gouvernance et la communauté universitaire remercient Prof. Dr. Klump de son engagement.

Rainer Klump a apporté, dans cette phase de transition entre création et consolidation, des initiatives précieuses au développement de l’Université et a contribué à renforcer la visibilité internationale du Grand-Duché de Luxembourg en tant que pays de recherche et d’enseignement supérieur.

Communiqué