A l’approche des fêtes de fin d’année, le Luxembourg City Tourist Office et la Ville de

Luxembourg de rappeler que la nuit de Saint-Sylvestre, un programme

d’animation sera organisé à la Place Guillaume II au centre-ville.

A partir de 17h00, un écran géant installé à la Place Guillaume II transmettra un compte à

rebours, le passage au Nouvel An ainsi que des images d’ambiance et festives du monde

entier.

Entre 22h00 et 2h00, le DJ Dee mettra l’ambiance avec de la musique des années

80. La patinoire sera ouverte jusqu’à 2h00.