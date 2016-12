Le Parisien et Aujourd’hui en France augmentent de 10 centimes en janvier

Le Parisien et Aujourd’hui en France vont augmenter leur prix de vente au numéro de dix centimes le 1er janvier, ont indiqué les quotidiens mercredi.

Le Parisien va passer de 1,20 à 1,30 euro, alors qu’il coûtait un euro seulement en 2010, et Aujourd’hui en France d’1 euro à 1,10 euro, a indiqué à l’AFP une porte-parole du Parisien. Les quotidiens qui ont bénéficié d’une nouvelle formule après avoir intégré le groupe Les Échos répercutent « des hausses des coûts fixes », notamment celui de la distribution pour Aujourd’hui en France, a précisé la porte-parole. Le prix des abonnements augmente également, mais reste moins chers de 30% par rapport à la vente au numéro.

Après plusieurs années de forte baisse, les ventes des deux quotidiens ont limité les dégâts entre novembre 2015 et octobre 2016 avec un recul de 4,3% de ventes en France, à 341.148 exemplaires par jour en moyenne, selon l’Alliance des chiffres pour les médias. Aujourd’hui en France reste le moins cher des quotidiens nationaux, devant Le Figaro et Le Monde qui avaient augmenté leur prix de vente au numéro de 20 centimes début 2016. Vendu à 2,40 euros, Le Monde était devenu le quotidien le plus cher, alors qu’il coûtait un euro de moins en 2010. La Croix et Le Journal du Dimanche ont aussi augmenté le prix de leur version papier de 20 centimes, tandis que celui des Échos et de L’Équipe a grimpé de 10 centimes, respectivement à 1,40 et 2,30 euros. Ces augmentations régulières devaient compenser en partie la baisse des ventes en kiosque de l’ordre de 10% en 2015 pour les quotidiens nationaux et le repli des annonceurs.

afp