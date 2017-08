Le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 2% sur un an

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 16 296 au 31 juillet. Sur un an, cela constitue une baisse de 338 personnes, soit de 2.0%.

Le taux de chômage s’établit à 6.1%, c’est-à-dire 0.3 point en-dessous du niveau de juillet 2016.

Le nombre d’inscriptions augmente de 135 personnes par rapport à juillet 2016. Il s’agit surtout de travailleurs intérimaires en provenance du secteur de la construction, un secteur qui tourne au ralenti en juillet et août.

Le nombre de personnes affectées à une mesure pour l’emploi recule en passant de 5 171 en juillet 2016 à 5 098 en juillet 2017. Il s’agit ainsi du 15e mois de suite où ce nombre est en baisse (en comparaison annuelle).

Au cours du mois de juillet 2017, les employeurs ont déclaré 2 905 postes vacants à l’ADEM, ce qui équivaut à une hausse de 15.9% par rapport à juillet 2016. La moitié de cette progression est due à une conjoncture favorable dans les métiers du support à l’entreprise et tout particulièrement la comptabilité, le secrétariat et les activités de conseil en management.

