Le Luxembourg célèbre les 150 ans du traité de Londres

Le 11 mai 1867, à Londres, le Luxembourg était déclaré neutre et indépendant. Cent cinquante ans plus tard, les représentants des huit pays signataires (Autriche, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Russie et Royaume-Uni) garants jadis de sa neutralité, étaient invités à commémorer cette date hautement symbolique dans l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le pays, le traité de Londres signifiait une confirmation de son indépendance, obtenue en 1839, assortie du départ de la troupe prussienne qui tenait garnison dans la forteresse selon les termes du Congrès de Vienne de 1815. Pour la ville de Luxembourg, le traité de Londres a signifié la fin de sa fonction militaire par le démantèlement de ses fortifications.

L’attention du public et des médias fut particulièrement attirée par la venue de la princesse de Cambridge, Kate Middleton, qui représentait le Royaume-Uni et a suivi un programme spécialement concocté pour elle (Mudam, place Clairefontaine), avant de regagner la cérémonie officielle. Cette dernière a débuté par une visite du musée de l’histoire de la ville de Luxembourg, s’est poursuivie par une balade sur la corniche qui offre un panorama idéal pour contempler les vestiges des fortifications de l’ancienne forteresse. La célébration s’est terminée au musée Draï Eechelen où s’ouvrait une exposition baptisée «1867 – Luxembourg, ville ouverte» et se tenaient les discours officiels.

«Le début de l’émancipation internationale du Grand-Duché» pour le Premier ministre Xavier Bettel



Dans son discours, le Premier ministre, Xavier Bettel, a souligné que le traité de Londres de 1867 ne pouvait se comprendre sans le traité de Vienne de 1815. S’il fit vivre désormais la ville au rythme de la forteresse occupée par 4.000 soldats prussiens, ce dernier n’a pas extirpé les campagnes de la pauvreté. C’est pourquoi une grande majorité de Luxembourgeois de la campagne se sont arrimés à la révolution belge de 1830, tandis que la ville, bien surveillée par la garnison prussienne, est restée fidèle au roi des Pays-Bas, a précisé le premier ministre. Puis vint un premier traité de Londres en 1839, qui mit fin à cette union avec la Belgique, en rendant le Luxembourg indépendant, en union personnelle avec les Pays-Bas, mais en le séparant de sa partie occidentale et francophone, sans pour autant régler le problème des rapports de force dans et autour du Luxembourg.

Pour ce qui est du traité de Londres de 1867, Xavier Bettel a souligné le rôle du prince Henri de Hollande, le frère du Roi Grand-Duc, et représentant au Luxembourg depuis 1849, qui, craignant de devenir «un prince sans pays», encouragea le gouvernement luxembourgeois, sous la présidence du baron de Tornaco à s’employer pour l’indépendance du Grand-Duché. Ainsi, en participant aux négociations du traité de Londres, «d’un simple objet, d’une balle de la politique internationale, d’une entité pour laquelle durant des siècles des décisions furent prises sans ses représentants, le Luxembourg devint de nouveau un acteur, même si le pays dut rester neutre et désarmé.»

Xavier Bettel y voit «le début de l’émancipation internationale du Grand-Duché» et tisse un lien direct entre cette date et le rôle que le Luxembourg joue aujourd’hui à l’ONU et dans l’UE. «Même si la neutralité désarmée au début a conduit à de grands progrès, elle n’a pas été assez forte pour protéger perpétuellement le pays. Aujourd’hui, l’Union européenne est la colonne vertébrale de notre indépendance et de notre bien-être», a-t-il poursuivi, avant de conclure: «Nous sommes fiers d’être membres de la famille européenne qui repose sur l’état de droit, la justice et la paix. Alors que le traité de Londres nous a donné la souveraineté et la neutralité, l’UE a fait de nous un acteur de la scène européenne, avec les mêmes droits et devoirs que les autres Etats membres.»

«La seconde date de naissance de la ville» pour la bourgmestre Lydie Polfer



La bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer, considère, pour sa part, le 11 mai 1867 comme «la seconde date de naissance» d’une ville millénaire. Pour cause, «une fois délivrée du carcan des fortifications, la ville put s’étendre et devenir ce qu’elle est aujourd’hui : une des capitales de l’Union européenne et un centre économique international». Si, comme elle l’a rappelé, des commerçants et artisans s’inquiétaient du déclin qui pourrait faire sombrer la ville après le démantèlement d’une forteresse, c’est «un vrai défi mais aussi une nouvelle chance», qui se présenta. Au final, le démantèlement fut «un heureux événement car la disparition de la forteresse permit une extension urbaine, dont l’échelle n’avait jamais atteinte depuis le Moyen-Âge», préalable à la croissance économique.

Ce n’est qu’après 1945 et deux guerres mondiales que la ville «fut en mesure de mettre derrière elle son passé militaire faite de guerres et invasions, et de se diriger vers sa nouvelle destinée, européenne», pour devenir «un endroit où les cultures se rencontrent plutôt qu’elles ne diffèrent, et où le vivre ensemble de tant de nationalités d’Europe et du monde produit un échange stimulant, qui est un des atouts majeurs de la ville en tant que centre pour le commerce et la coopération internationales», a déclaré la bourgmestre.

J. Q.