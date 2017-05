Le Luxembourg bien représenté au 70e Festival de Cannes

Xavier Bettel, Premier ministre, ministre de la Culture, ministre des Communications et des Médias, et le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière de Luxembourg ont monté les marches pour vivre en direct la cérémonie d’ouverture du 70e Festival de Cannes.

Pour marquer la 15e présence du Luxembourg au village international, Xavier Bettel et Guy Daleiden ont accueilli le couple héritier ainsi que de nombreux professionnels et représentants des 21 sociétés inscrites sous l’ombrelle du Film Fund.

C’est dans le cadre d’une conférence de presse organisée sur le pavillon luxembourgeois que le Fonds a officiellement lancé l’initiative Virtelio Award 2017, un concours international d’écriture pour films 360° interactifs initié par la start-up luxembourgeoise realab (Fred Baus) en partenariat avec Julie Gayet, mk2, le Festival Paris Courts Devant.

Le scénario sélectionné sera coproduit avec une société luxembourgeoise qui utilisera le logiciel de création VR développé par realab. «Ce projet novateur représente la parfaite symbiose entre la création artistique et les nouvelles technologies et fait partie des nombreuses nouvelles initiatives que le Fonds est en train de mettre en place pour s’adapter aux derniers développements technologiques», s’est exprimé Guy Daleiden.

La délégation luxembourgeoise s’est rendue sur les stands des pays coproducteurs majoritaires du Luxembourg, à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Québec et l’Irlande mais également sur le pavillon NEXT, secteur dédié à la réalité virtuelle.