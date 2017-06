Ce jeudi 1er juin a eu lieu le lancement officiel du projet artistique « My Urban Piano » devant le bâtiment du Cercle à la place d’Armes, en présence du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg et du Luxembourg City Tourist Office. A cette occasion, le jeune pianiste Charel Hoffmann a interprété les morceaux pour piano « Love » et « Night of Tears » de David Ianni.

Du 1er au 18 juin, 21 pianos dont un mobile, sont installés dans les rues, lieux touristiques, quartiers et parcs de la capitale luxembourgeoise.

Les pianos, accessibles librement, sont à la disposition du public.

Concert de clôture le 18 juin

Le concert de clôture de « My Urban Piano » aura lieu le dimanche 18 juin à 15 heures sur la place de la Constitution où des étudiants du Conservatoire de la Ville de Luxembourg se produiront sous la direction de Gary Muller.

Appel aux amateurs vidéo

Pendant la période du 1er au 18 juin, toute personne qui télécharge une vidéo sur Facebook ou YouTube montrant un microconcert ou une animation autour d’un piano, taggée avec les mots-clés #luxembourgcity et #myurbanpiano2017, peut gagner un iPad.

Pour participer*, il suffit d’envoyer le lien vers la vidéo à l’adresse concours@vdl.lu avec le nom de la personne qui a filmé, son adresse et son numéro de téléphone.

Pianos dans l’espace public à Luxembourg

• Gare de Luxembourg

o Piano décoré par : Classe de Cohabitation de l’Education différenciée – Lycée Josy Barthel

• Gare, Centre culturel et sportif – rue de Strasbourg (fermé le week-end)

o Piano décoré par : Capel – Aktioun Bambësch

• Gasperich, place de l’Horloge (fermé mercredi et dimanche)

o Piano décoré par : Maison de Jeunes Gasperich

• Merl/Belair, parc de Merl

o Piano décoré par : Scouts « Groupe Immaculée », Limpertsberg

• Centre, parc Edmond Klein

o Piano décoré par : Classe de Cohabitation de l’Education Différenciée – Uelzecht Lycée

• Gare, place des Martyrs

o Piano décoré par : Haus vun de Kanner, Grund

• Centre, plateau du Saint-Esprit, ascenseur Grund

o Piano décoré par : Foyer scolaire Gasperich

• Piano mobile

o Piano décoré par : Day Center – Ligue HMC, Bonnevoie

• Centre, rue de la Reine

o Piano décoré par : Maison de Jeunes Gare

• Vieille Ville, rue Large (fermé le lundi)

o Piano décoré par : Foyer scolaire Cents

• Grund, Neimënster

o Piano décoré par : Foyer scolaire Hollerich

• Cents, Centre du Rham

o Piano décoré par : CIPA – Centre du Rham

• Vieille Ville, rocher du Bock

o Piano décoré par : Foyer scolaire Belair

• Pfaffenthal, ascenseur Ville-Haute

o Piano décoré par : Foyer scolaire Cessange

• Centre, cour de l’Eglise St. Alphonse

o Piano décoré par : Scouts « Groupe Robert Schuman », Kiem

• Limpertsberg, place Laurent

o Piano décoré par : Foyer scolaire Kiem

• Kirchberg, parc Trois Glands

o Piano décoré par : Foyer scolaire Gare

• Kirchberg, parc Coque

o Piano décoré par : Maison de Jeunes « River », Clausen

• Aéroport de Luxembourg

o Piano décoré par : Maison de Jeunes « Am Quartier », Luxembourg-Gare

• Bonnevoie, place du Parc

o Piano décoré par : Foyer scolaire Eich

• Bonnevoie, Rotondes

o Piano décoré par : Rotondes

