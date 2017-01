Le groupe Total poursuit son développement au Luxembourg

Tous produits confondus, les volumes vendus au Luxembourg sont en hausse de 5% par rapport à 2015 (y.c. aviation). Pour ce qui concerne l’activité carburants, Total Luxembourg note une augmentation de 2,4% cette année.

Présent au Grand-duché depuis 1939, Total Luxembourg sert quotidiennement 35 000 clients particuliers et professionnels. Total Luxembourg et sa filiale Motorway emploient ensemble

près de 350 salariés, et est un des premiers employeurs du secteur pétrolier au Grand-duché. Près de 300 millions d’euros de TVA et Accises collectés et reversés par an.

Plusieurs rénovations d’intérieurs (Bertrange, Dudelange, Ingeldorf, Schengen 102, et dernièrement Rumelange Centre), ainsi que la qualité des équipes, font également la différence au quotidien.

Avec l’ouverture de cette station de Schengerwiss le 22 décembre dernier, Total a créé 18 nouveaux emplois et compte maintenant 350 salariés et 40 stations.

Depuis quelques semaines, les stations de Strassen, Gasperich et Livange offrent une option de paiement à l’aide du Smartphone via l’application mobile Digicash en station à l’intérieur du shop. Ce système de paiement mobile intégré à la caisse, développé en partenariat avec la société DIGICASH, est une première sur le marché des stations-services au Luxembourg.

Un projet de solarisation des stations a été lancé à l’échelle mondiale par le Groupe Total.

5000 stations seront équipées d’ici 5 ans en panneaux photovoltaïques, pour couvrir environ la moitié de leurs besoins en électricité.